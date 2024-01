(Adnkronos) –

Dopo 4 anni, Südtirol Home viene rimontata per il grande evento sportivo



Milano, 18 gennaio 2024 – Dai massicci investimenti in infrastrutture alle emissioni di carbonio generate dai viaggi, i grandi eventi sportivi hanno un impatto significativo sull’ambiente tanto che molte organizzazioni sportive e governi hanno preso provvedimenti. I Giochi Olimpici, per esempio, hanno implementato linee guida sulla sostenibilità per le città ospitanti, tra cui i requisiti per edifici ad alta efficienza energetica e sistemi di trasporto a basse emissioni. La Coppa del Mondo FIFA e la Formula Uno a loro volta, hanno adottato misure per ridurre la produzione di rifiuti e per la promozione di trasporti sostenibili. Per le città ospitanti, i grandi eventi sportivi possono dunque essere non solo l’occasione per assistere alle imprese di grandi atleti e attrarre lavoro e turismo, ma anche un’opportunità per costruire nuove infrastrutture più sostenibili ed efficienti.

Un esempio di attenzione all’ambiente e lungimiranza sportiva è la Südtirol Home realizzata da Rubner Haus in occasione dei Campionati del mondo di Biathlon del 2020. Smontata al termine della competizione, oggi la Südtirol Home torna a dominare il bordo campo dell’Arena Alto Adige – Centro Biathlon Anterselva, confermandosi punto di incontro iconico per atleti, funzionari, rappresentanti dell’economia e della politica e appassionati che assisteranno dal 18 al 21 Gennaio alla Coppa del Mondo di Biathlon 2024.

“Oggi per la Südtirol Home inizia una nuova vita che la vedrà protagonista quale cuore pulsante dell’Arena Alto Adige – Centro Biathlon Anterselva per tutto il 2024 e il 2025 – sottolinea Martin Oberhofer, ceo di Rubner Haus. “Si tratta dell’ultimo tassello di un percorso che vede nel riuso la possibilità di estendere il ciclo di vita di un’opera architettonica contribuendo a ridurre al minimo i rifiuti e generando ulteriore valore per la comunità. Il legno, per sua natura, rappresenta un materiale privilegiato dell’economia circolare e costruire in legno non solo riduce della metà le emissioni degli edifici e costituisce un naturale serbatoio di stoccaggio di CO2 – 1 m3 ne imprigiona circa 1 tonnellata – ma offre appunto l’opportunità di preservare e riutilizzare nel tempo opere architettoniche che altrimenti sarebbero state solo temporanee. Adempiuta poi la sua funzione e terminato il suo ciclo di vita, l’opera potrà essere riciclata in materia prima per l’industria del legno o in biocombustibile per il teleriscaldamento.”

Rimontata in sole 3 settimane, come fosse un kit da costruzione, la Südtirol Home si estende su una superficie di 227 m2 con una vista panoramica mozzafiato che domina l’area di gara, grazie alle enormi vetrate che circondano la facciata per 152 mq e all’ampia terrazza. All’esterno, l’edificio isolato in fibra di legno, sbandiera i colori dell’Alto Adige, mentre all’interno materiali naturali come il legno d’abete a vista e il loden, tessuto di lana tipico del Tirolo con cui sono state rivestite le sedute, creano un’atmosfera calda, elegante e accogliente.

