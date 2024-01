Rendi magico l’inverno con un brivido di piacere intenso: scopri i cocktail con Brancamenta

Se è l’estate è la stagione in cui le uscite sono all’ordine del giorno e ci si diverte a far tardi in spiaggia o semplicemente sul terrazzo di casa, l’inverno, con le sue giornate fredde e le piogge frequenti, incentiva molto di più a stare al chiuso. Con le festività natalizie appena passate e lunghi freddi mesi che ci attendono, cosa c’è di meglio di un bel Cocktail con Brancamenta da offrire ad amici e parenti o da degustare da soli dopo una lunga giornata o aspettando l’ora di cena?

Gustosi ed eleganti i drink Brancamenta esaltano il gusto del protagonista assoluto, il celebre liquore alla menta, aggiungendo un tocco di magia ai momenti più semplici.

Vediamo subito, allora, alcune ricette per cocktail raffinati e dissetanti che renderanno i tuoi aperitivi e dopo cena momenti unici e irripetibili.

Brancamenta & Soda

Brancamenta & Soda è un cocktail fresco e dissetante perfetto in ogni momento dell’anno per provare quel brivido di piacere intenso che solo Brancamenta riesce a dare e per guidare all’esperienza multisensoriale attraverso le note aromatiche delle erbe e della menta. È un cocktail semplice da fare anche in casa, e servono pochi ingredienti:

4,5 cl di Brancamenta

Top Soda

Ghiaccio

Il trucco per preparare questo cocktail nel modo migliore è tutto nelle proporzioni: 1 parte di Brancamenta – 2 parti di Soda. Basterà mettere i cubetti di ghiaccio nel bicchiere, versare prima il liquore alla menta, colmare con la Soda, mescolare delicatamente e servire. Il risultato è semplice e allo stesso tempo sorprendente dando vita ad un mix che unisce la menta, con le sue caratteristiche peculiari alla complessità delle erbe aromatiche che compongono Brancamenta.

Mintonic

Il Mintonic è un cocktail altrettanto fresco e gustoso, ma qui le note di Brancamenta si uniscono al sapore pungente e caratteristico del lime: è un cocktail perfetto per chi vuole viaggiare verso mete esotiche sperimentando nuove sensazioni. Ecco cosa ti serve per prepararlo:

4,5 cl di Brancamenta

Ghiaccio tritato

1 cucchiaino di zucchero di canna

½ lime

Tonica

Foglioline di menta (anche come guarnizione)

Per preparare il Mintonic, basta mettere il ghiaccio tritato in un bicchiere alto, aggiungere un cucchiaino di zucchero di canna e il succo di mezzo lime e versare Brancamenta nel bicchiere, riempiendolo con tonica. Mescolando delicatamente si otterrà un cocktail in pieno equilibrio, perfetto per ogni occasione.

Che si scelga di andare in un locale o si voglia sperimentare a casa, cimentandosi nei panni di un perfetto barman, il segreto per rendere quest’inverno ancor più speciale è Brancamenta, utilizzato per preparare cocktail gustosi, magari accompagnato dal suo iconico bicchiere che renderà ancor più speciale la sua degustazione.

Brancamenta sulle piste da sci con il Vertical Winter Tour 2024

Non è tutto: il 2024 offre un’occasione in più per degustare il Re indiscusso della bevuta ghiacciata con il suo classico “perfect serve”, rigorosamente sottozero. Stiamo parlando del Vertical Winter Tour 2024, il villaggio itinerante che fino a Marzo trasformerà le vette più belle d’Italia in un palcoscenico di divertimento. Alle tappe sarà possibile regalarsi una coccola extra con “Brancachoco”, la deliziosa cioccolata calda arricchita con il tocco distintivo di Brancamenta. Un’esperienza golosa e avvolgente, che renderà indimenticabile ogni momento di relax sulle cime innevate.

Che sia la tua casa, che diventerà il luogo preferito da tutti i tuoi amici per degustare cocktail speciali, o una pista da sci innevata, Brancamenta ti conquisterà con il suo brivido di piacere intenso.