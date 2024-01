Buongiorno Benessere: Cifosi Dorsale, Medici di Eccellenza e Anticipazioni per Sabato 20 Gennaio su Rai 1

Il benessere è di casa su Rai 1 e questo sabato 20 gennaio alle 10.30, non potete perdervi l’appuntamento con “Buongiorno Benessere”, il programma condotto dalla carismatica Vira Carbone. Questa settimana, il focus sarà sulla cifosi dorsale, un tema di grande rilevanza per la salute della nostra schiena.

Il dottor Carlo Gargiulo, medico di base di grande esperienza, sarà in studio per discutere e approfondire il problema della cifosi dorsale, fornendo preziosi consigli su come prevenirne e trattarne le conseguenze.

Ma le sorprese non finiscono qui. Grazie alla tecnologia, il programma ospiterà in collegamento web il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova. Il professor Bassetti condividerà le ultime notizie in campo di salute e medicina della settimana.

La cura della casa e dell’ambiente domestico è essenziale per il benessere di tutti noi. Ecco perché avremo in studio il fisico del Cnr, il dottor Valerio Rossi Albertini, che ci parlerà delle corrette prassi igieniche domestiche.

Continuando con il nostro percorso verso un benessere completo, il professor Ezio Di Flaviano, esperto nutrizionista, analizzerà le cause della ritenzione idrica e ci fornirà utili consigli su come affrontarla.

Le allergie possono essere un fastidioso ostacolo alla nostra salute, soprattutto in casa. Il professor Enrico Marco Heffler, direttore della Scuola di Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica presso l’Humanitas University, ci guiderà nel mondo delle allergie domestiche e ci fornirà preziosi consigli su come affrontarle.

Gli occhi sono preziosi, e il professor Mario Giuliano, docente di Oftalmologia all’Università Tor Vergata di Roma, ci illustrerà come prevenire i più comuni incidenti domestici agli occhi.

La bellezza è parte integrante del benessere, e la dottoressa Fiorella Donati, specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva, ci darà consigli preziosi su come trattare le rughe del viso e del collo, aiutandoci a sentirci bene con noi stessi.

Infine, il benessere non sarebbe completo senza una sana alimentazione. Il professor Paolo Vitti, endocrinologo di fama, ci parlerà delle cause dell’ipertiroidismo e dell’ipotiroidismo, contribuendo a diffondere consapevolezza su questi importanti temi di salute.

Non dimenticate il consueto appuntamento con le “Ricette della Salute”, dove lo chef Alessandro Circiello ci guiderà nella preparazione di piatti salutari e deliziosi per tutta la famiglia.

Non perdete “Buongiorno Benessere” sabato 20 gennaio alle 10.30 su Rai 1, per una mattinata all’insegna della salute e del benessere.