10 film su Netflix che non puoi perderti

Associare immediatamente il mix Divano-Coperta-Netflix alla frase "questa sera guardiamo un film" ormai è quasi scontato! Ma quante volte, iniziamo a sfogliare il catalogo dei film e ci perdiamo tra le varie proposte senza riuscire a scegliere un titolo che ci convinca a pieno?

Spesso non è facile individuare il film giusto, specialmente se ci perdiamo a curiosare tra i vari generi, le nuove uscite e i classici da oscar! Così ecco una lista di 10 capolavori imperdibili che non potete non vedere almeno una volta.

Troy

Un film epico e storico, di quelli che vi trasportano in un altro mondo…e con attori d’eccezione! La trama ruota attorno alla leggendaria Guerra di Troia: il guerriero acheo Achille, interpretato da Brad Pitt, si scontra con il principe troiano Ettore, interpretato da Eric Bana, in una serie di battaglie mozzafiato. La guerra è scatenata quando il principe Paride di Troia (qui Orlando Bloom) rapisce Elena. Insomma, una storia che esplora il conflitto tra onore, amore e ambizione, culminando nell’iconico assedio di Troia.

Notting Hill

Per una serata spensierata, da dividere con la vostra dolce metà, il titolo perfetto è Notting Hill, una commedia romantica che racconta la storia di William Thacker, un modesto proprietario di libreria londinese, e Anna Scott, una famosa attrice di Hollywood. Quando il destino li fa incontrare, inizia una relazione complicata tra due mondi opposti. Un amore impossibile che diventa invece concreto e indissolubile nell'affascinante cornice del pittoresco quartiere di Notting Hill a Londra.

Lo chiamavano trinità

Pronti a lasciare il divano di casa per cavalcare nel selvaggio West? “Lo chiamavano Trinità” è un classico spaghetti western del 1970 con Terence Hill e Bud Spencer, assolutamente da vedere per gli appassionati del genere! Una combinazione perfetta di sparatorie, humor slapstick e baffi inestricabili. Terence Hill è il pistolero pigro, mentre Bud Spencer è il suo inseparabile fratello. Insieme, fanno a pezzi una banda di fuorilegge con risate, calci e pugni. Con battute esilaranti e sparatorie mozzafiato, è il film che vi regala una serata di pura allegria.

Una notte da leoni

Preparatevi a ridere di gusto: con "Una notte da leoni" il divertimento è assicurato! La trama segue quattro amici, interpretati da Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis e Justin Bartha, che partono per Las Vegas per un addio al celibato. Tuttavia, dopo una notte di festeggiamenti sfrenati, si svegliano la mattina successiva senza alcun ricordo degli eventi passati e scoprono che il futuro sposo è scomparso. La ricerca per ricomporre i pezzi del mistero li porta in un'avventura caotica e surreale. Il film mescola umorismo goliardico con situazioni assurde, offrendo una divertente commedia sull'amicizia.

The Dads

Tra le ultime novità di Netflix spunta “The Dads”, una commedia irresistibilmente esilarante che ci porta in un mondo in cui l’arte della genitorialità è riscritta in chiave comica. Quando tre papà, interpretati da attori comici di primo piano, scoprono di essere coinvolti con il medesimo gruppo di mamme single in una scuola elementare, il caos è inevitabile. Le situazioni imbarazzanti, le gaffe esilaranti e i momenti imprevisti di apprendimento si susseguono senza sosta, mentre questi padri inconsapevoli cercano disperatamente di navigare tra pannolini e pigiamini. Il film perfetto per una serata di risate!

Le pagine della nostra vita

Quando si ha voglia di un film romantico, di una serata all'insegna di intimità e coccole, allora il consiglio è uno solo: "Le pagine della nostra vita", film tratto dal bestseller di Nicholas Sparks. La storia segue la commovente relazione tra Noah Calhoun (interpretato da Ryan Gosling) e Allie Hamilton (interpretata da Rachel McAdams). Ambientato in un affascinante ambiente costiero, il film intreccia passato e presente mentre Allie e Noah affrontano sfide e separazioni, ma il loro amore travolgente prevale. È una narrazione coinvolgente sull'amore eterno, quindi preparate coperta e fazzoletti.

L’Ultimo dei Mohicani

Ci sono film che hanno il potere di farti viaggiare nel tempo.”L’Ultimo dei Mohicani” è uno di questi: un classico epico d’avventura diretto da Michael Mann, che vi trascina nel selvaggio Nord America del XVIII secolo. Con Daniel Day-Lewis nel ruolo del coraggioso Hawkeye, il film segue un gruppo di esploratori europei in una feroce lotta tra francesi, britannici e nativi americani. Ci sono colpi di scena, combattimenti mozzafiato e una storia d’amore appassionante. Le ambientazioni naturali e la colonna sonora epica aggiungono un tocco unico, che vi farà emozionare. Un consiglio: tenete i fazzoletti a portata di mano!

La Fabbrica di Cioccolato

Come resistergli? “La Fabbrica di Cioccolato” è una dolce e straordinaria avventura cinematografica. Diretto da Tim Burton, il film porta gli spettatori nel magico mondo di Willy Wonka (Johnny Depp), il geniale cioccolatiere eccentrico. Il giovane Charlie Bucket vince un biglietto d’oro per visitare la misteriosa fabbrica di Wonka, dove scopre una meravigliosa realtà piena di dolci incredibili e stravaganti oompa loompa. Il film celebra la creatività, la fantasia e la gentilezza, mentre Charlie e Willy Wonka imparano l’importanza dei valori familiari. Con uno stile visivo unico e interpretazioni magistrali, questo film incanta il cuore e il palato.

Emoji: Accendi le Emozioni

Perfetto per quelle serate in cui si vuole tornare bambini, senza lasciare da parte la voglia di imparare e riflettere! "Emoji: Accendi le Emozioni" è un'animazione divertente e colorata che ci porta direttamente nel mondo degli emoji del vostro smartphone. Il protagonista, Gene, è una faccina che ha più espressioni di quanto dovrebbe. Quando viene involontariamente esiliato nell'applicazione dei fuorvianti emoji, intraprende un viaggio emozionante per imparare ad essere se stesso. Un film, un'esplosione di colori e allegria, perfetto per una splendida serata in famiglia.

The Irishman

Un titolo imperdibile, candidato agli Oscar. Un film impegnativo, dalla durata di oltre 3 ore. "The Irishman" è un epico crime-drama del 2019, diretto da Martin Scorsese e interpretato da un cast stellare che include Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Lasciatevi trasportare nella vita di Frank Sheeran, un gangster che ha svolto un ruolo chiave nel mondo criminale dell'America del secondo dopoguerra. La narrazione abbraccia cinque decenni di crimini, politica e tradimenti, con una trama coinvolgente che esplora temi di amicizia, lealtà e redenzione.

In conclusione, con questa lista di titoli le serate a casa decollano! Non c'è programma migliore per le fredde serate invernali della combo film+divano: quello passato con famigliari e amici davanti a Netflix è tempo di prima qualità!