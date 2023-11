Volvo EM90: La Nuova Monovolume Premium Elettrica Amplia l’Offerta di Volvo Cars e Sfida il Mercato Asiatico

Volvo Cars, l’acclamato produttore automobilistico noto per la sua dedizione alla sicurezza e all’innovazione, sta rivoluzionando il mercato automobilistico con l’arrivo della sua ultima creazione: la Volvo EM90, una monovolume premium a trazione completamente elettrica. Questo nuovo modello non è solo un veicolo spazioso e confortevole, ma rappresenta anche un importante passo avanti nella strategia di Volvo Cars verso la mobilità sostenibile.

Un’Espansione Strategica in Cina

L’EM90 è stata progettata per soddisfare le crescenti esigenze dei clienti nel segmento delle monovolume (MPV), che ha guadagnato popolarità in tutto il mondo, soprattutto in Cina, il più grande mercato automobilistico del pianeta. Questo modello segue il lancio di successo del SUV compatto EX30, completamente elettrico, all’inizio dell’anno, e rappresenta un ulteriore passo verso la conquista di una fetta più ampia del mercato globale.

Verso una Gamma Completamente Elettrica entro il 2030

La Volvo EM90 è anche un importante contributo alla visione di Volvo Cars di diventare un produttore automobilistico con una gamma completamente elettrica entro il 2030. Nei prossimi anni, l’azienda introdurrà una serie di modelli a trazione esclusivamente elettrica, garantendo ai clienti l’opportunità di guidare vetture Volvo a zero emissioni.

“Con la EM90 portiamo la tradizione e il primato di Volvo Cars in materia di sicurezza nel nuovo ed entusiasmante segmento delle monovolume elettriche”, ha dichiarato Jim Rowan, CEO di Volvo Cars. “Questo ci permette di intercettare una nuova domanda di mercato che non abbiamo mai sondato prima e di estendere il fascino del marchio Volvo a un maggior numero di persone”.

Un Omaggio alla Tradizione Volvo: La Duett

Sebbene Volvo Cars si stia avventurando nel segmento delle monovolume, il concetto di versatilità è radicato nella sua storia. La leggendaria Volvo Duett, introdotta nel 1953, è stata sviluppata proprio per offrire un’auto spaziosa e versatile, molto prima che il concetto di monovolume diventasse comune. Questo veicolo iconico, che sta per celebrare il suo 70° compleanno, è ancora oggi apprezzato da collezionisti e appassionati.

La Duett ha ispirato la famosa gamma di station wagon di Volvo ed è stata una fonte di ispirazione importante per la creazione della EM90. Con la sua versatilità e la capacità di adattarsi a una vasta gamma di esigenze, la Duett portava con sé il concetto di “due auto in una”.

Il Futuro dell’Elettrico: Volvo EM90

L’EM90 rappresenta un importante passo avanti nella strategia di Volvo Cars per il futuro. Non solo amplia l’offerta di vetture premium a trazione completamente elettrica, ma sfida anche il mercato automobilistico asiatico in crescita. Offrendo comfort, versatilità e un’esperienza premium, la EM90 è pronta a conquistare il cuore dei consumatori cinesi.

La Volvo EM90 è già disponibile per il pre-ordine da parte dei clienti cinesi, preparandosi a definire il futuro della mobilità elettrica di lusso. Con il suo impegno per la sostenibilità e l’innovazione, Volvo Cars sta guidando la strada verso un mondo automobilistico più ecologico e premium.