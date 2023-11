Tragedia sul lavoro a Treviso, operaia muore incastrata in un macchinario

(Adnkronos) – Un’operaia di nazionalità albanese è morta per un incidente sul lavoro nella ditta di produzione e commercializzazione di surgelati Bocon srl di Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. Dalle prime verifiche sembra che l’operaia, 26 anni, sia rimasta “incastrata, all’altezza del capo, in un macchinario della ditta”, si legge in una nota dei carabinieri. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Sul posto carabinieri, personale Spisal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro) e Vigili del Fuoco.