Toyota Land Cruiser: nuovo brand a sé stante per le fuoristrada?

Stando alle indiscrezioni, la denominazione della fuoristrada Toyota Land Cruiser potrebbe essere scorporata per dare vita all’omonimo brand a sé stante. Attualmente, la Casa di Nagoya propone i modelli 70, 250 e 300 che dovrebbero adottare le rispettive denominazioni Classic, Prado e Original.

Tuttavia, la nuova Toyota Land Cruiser modello 300 potrebbe essere commercializzata come Land Cruiser Cygnus, denominazione già utilizzata per il modello 100 su alcuni mercati automobilistici. Il top di gamma, invece, dovrebbe essere rappresentato dalla Land Cruiser Mega che sarà proposta come Super SUV.

Non mancheranno altri modelli per il brand Land Cruiser, ovvero la SUV di piccole dimensioni Urban, la SUV di dimensioni compatte Hopper e la SUV di medie dimensioni FJ. Infine, le future Toyota Land Cruiser non saranno disponibili solo nelle configurazioni a propulsione ibrida Full Hybrid e Plug-In Hybrid, ma anche con l’innovativa alimentazione ad idrogeno.