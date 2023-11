Toyota GR Supra: le indiscrezioni sulla prossima generazione

Nel corso del 2025 debutterà la prossima generazione della Toyota GR Supra, sempre sviluppata in sinergia con BMW. Quest’ultima continuerà a fornire le motorizzazioni a benzina 2.0i Turbo a quattro cilindri e 3.0i Twin Turbo a sei cilindri in linea, anche se saranno sicuramente dotate della tecnologia ibrida Mild Hybrid da 48V.

Non mancherà la configurazione a propulsione elettrica, proposta come bZ Supra e in arrivo nel 2026. Tuttavia, sarebbe allo studio anche la versione a propulsione ibrida Full Hybrid, nonché la declinazione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid. Inoltre, sarà affiancata dalle redivive sportive MR2 e Celica, entrambe proposte con l’unità 1.6 Turbo a benzina delle GR Yaris e GR Corolla.

L’ultima evoluzione per l’attuale Toyota GR Supra, invece, sarà rappresentata dalla sportiva declinazione GRMN, acronimo di Gazoo Racing Meister Nurburgring. Attesa per l’anno prossimo anche sul mercato europeo, sarà equipaggiata – stando alle indiscrezioni – con il propulsore a benzina 3.0i TwinPower Turbo da 460 CV di potenza della BMW M2.