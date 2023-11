Su MecShopping oltre 200 top brand dell’abbigliamento accompagnati da promozioni convenienti

(Adnkronos) –

Milano, 14 novembre 2023 – Grazie a MecShopping acquistare capi d’abbigliamento alla moda, calzature e accessori diventa semplice e conveniente. Il negozio digitale, infatti, propone un catalogo in cui figurano oltre 200 marchi, selezionati tra i più celebri e apprezzati del settore, a cui si uniscono promozioni che consentono di risparmiare notevolmente sui costi di listino ufficiali. I prodotti, originali e dedicati a tutta la famiglia, vengono recapitati direttamente a casa del cliente in pochissimi giorni. Una conferma? Giunge dalle oltre 23.200 recensioni verificate da Feedaty.

L’obiettivo di MecShopping è quello di interpretare ogni esigenza in fatto di abbigliamento di tutti i membri della famiglia. L’offerta, accessibile all’indirizzo www.mecshopping.it, infatti, include tantissime opzioni, dai jeans alle sneakers, passando per stivali donna, magliette, cappotti, giacche, felpe, polo, intimo,

stivaletti donna, borse e tantissimi accessori.

Laura Biagiotti, Saucony, Levi’s, Timberland, Clarks, Nike, Calvin Klein e Kappa sono solo alcune delle oltre 200 marche, italiane ed internazionali, che vanno a comporre il catalogo dell’e-commerce. La proposta, del resto, è regolarmente aggiornata per fornire ad ogni cliente capi alla moda e al passo con le ultime tendenze della stagione.

Cliccando su “Promo” è possibile individuare le occasioni di risparmio più competitive del momento, con sconti che superano anche il 30%. MecShopping, inoltre, offre l’opportunità di acquistare Buoni Regalo a prezzi esclusivi, ideali per sorprendere una persona speciale con un pensiero davvero unico.

Dopo aver inserito nel carrello tutti gli articoli che meglio rispondono alle proprie esigenze è possibile procedere con il pagamento. L’utente può scegliere tra diverse modalità di transazione sicure e trasparenti: PayPal, carta di credito, bonifico bancario, contrassegno, Satispay, Klarna, AmazonPay, GooglePay e ApplePay.

MecShopping, nell’eventualità di dubbi, domande o necessità di consigli, mette a disposizione un qualificato servizio di customer care multi-canale. È fruibile tramite chat online, numero telefonico, WhatsApp e indirizzo e-mail.

Gli ordini sono recapitati direttamente a casa del cliente in 2-4 giorni lavorativi. I costi di consegna si azzerano per importi di oltre 50 euro ed è garantito il reso entro 30 giorni, sempre a costo zero, in caso di un acquisto errato.

Diversi sono i riconoscimenti autorevoli ottenuti in oltre trent’anni d’attività. Al Sigillo Netcomm, che attesta qualità e trasparenza su ogni acquisto online, si uniscono gli oltre 23.200 feedback verificati da Feedaty, che registrano l’ottimo punteggio medio di 4,8 su 5.

Infine, ha ottenuto il primo posto nella classifica dei migliori e-commerce d’Italia 2022/23 nella categoria “Moda e Accessori” segmento: “Abbigliamento Multimarca”. Una selezione di eccellenze nel panorama e-commerce, realizzata da Corriere della Sera, in collaborazione con Statista.

