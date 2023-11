Settima Puntata di ‘Tale e Quale Show 13’: Chi sarà il Campione?

Il palcoscenico degli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma è pronto per il settimo entusiasmante appuntamento con ‘Tale e Quale Show‘, il celebre varietà condotto dal carismatico Carlo Conti. Il programma, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, andrà in onda in diretta su Rai 1 venerdì 3 novembre alle 21.25. Questa puntata è particolarmente speciale poiché proclamerà il vincitore del titolo di ‘Campione di Tale e Quale Show 13‘. Inoltre, i migliori concorrenti di questa tredicesima edizione si sfideranno con i migliori della dodicesima nel Torneo dei Campioni, in programma venerdì 10 novembre, per guadagnare il prestigioso titolo di ‘Campione di Tale e Quale Show 2023’.

La Sfida per la Vittoria

Ma chi sarà in testa questa settimana e riuscirà a mantenere la posizione di vertice? Nulla è ancora definitivo, poiché i punti che separano gli artisti in classifica sono minimi, e tutto è ancora in gioco. I protagonisti dovranno dimostrare ancora una volta il loro straordinario talento nel “trasformismo” per convincere la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa. Ma non basta conquistare la giuria; gli artisti dovranno anche persuadere i loro compagni d’avventura poiché ogni partecipante ha la possibilità di influenzare la classifica, esprimendo una preferenza per un collega (senza dimenticare la possibilità di “auto-votarsi”).

Gaudiano al Comando

Nella puntata precedente, il campione di puntata è stato Gaudiano, che ha emozionato il pubblico con una magnifica interpretazione di “Tananai” di ‘Tango’. Attualmente, è lui a comandare la classifica provvisoria, mentre sul podio si trovano anche Lorenzo Licitra e Jasmine Rotolo.

Le esibizioni della Settima Puntata

Ecco gli emozionanti accoppiamenti per la settima puntata:

Ginevra Lamborghini si calerà nei panni di Malika Ayane.

Ilaria Mongiovì si trasformerà in Liza Minnelli.

Pamela Prati interpreterà Loredana Bertè.

Jasmine Rotolo si immedesimerà in Chaka Khan.

Maria Teresa Ruta affronterà una sfida impegnativa con Ornella Vanoni.

Jo Squillo prenderà le sembianze di Jennifer Lopez.

Alex Belli incanterà il pubblico come Ricky Martin.

Gaudiano difenderà il suo primato con l’interpretazione di Giuliano Sangiorgi.

Licitra cercherà di scalare la classifica interpretando Andrea Bocelli.

I ‘ripetenti’ Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli lotteranno per abbandonare l’ultima posizione della classifica imitando le Spice Girls (ma con quale compagna?).

Il Voto del Pubblico

Anche il pubblico a casa avrà un ruolo importante nella determinazione del vincitore finale. I telespettatori possono esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e X. Le tre esibizioni più applaudite dal pubblico a casa riceveranno rispettivamente 5, 3 e 1 punto, contribuendo così a definire la classifica finale.

Questa settimana si preannuncia emozionante e imprevedibile, con ogni concorrente che darà il massimo per emergere come il prossimo ‘Campione di Tale e Quale Show 13’. Non resta che sintonizzarsi su Rai 1 venerdì 3 novembre alle 21.25 e tifare per il vostro artista preferito!