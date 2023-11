Selvaggia Lucarelli vince in tribunale, condannato Luigi Favoloso

(Adnkronos) – Luigi Favoloso, nel 2018, aveva indossato una maglietta con scritto “Selvaggia Su**”, indirizzata a Selvaggia Lucarelli, davanti alle telecamere del Grande Fratello.

“Il processo è durato 5 anni – ha scritto la Lucarelli sul suo profilo Twitter – ma alla fine oggi Luigi Favoloso è stato condannato in sede penale con risarcimento danni da quantificare in sede civile. Il gentiluomo aveva provato a sfangarsela affermando che quella ‘Selvaggia’ non ero io, ma è stato smentito dai testimoni”.