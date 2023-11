Scopri la Calabria a Tavola con Roberta Morise: Il Nuovo Programma Gastronomico su Food Network

La calorosa terra calabrese è pronta a deliziare gli spettatori con “CALABRIA A TAVOLA“, il nuovo programma televisivo di Roberta Morise, in onda su Food Network, canale 33, a partire dal 1 novembre. Questo emozionante viaggio culinario è anche disponibile in streaming su discovery+. La regia è firmata da Massimo Staiti. Autori del programma: Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli.

Alla Riscoperta della Calabria: Il Mondo di Roberta Morise

Roberta Morise, una vera e propria calabrese doc, è appassionata della sua terra natale e della sua ricca tradizione gastronomica. Attraverso “CALABRIA A TAVOLA”, ci guiderà in un affascinante viaggio alla scoperta dei piatti tipici e delle ricette più gustose della regione.

Il Fascino della Calabria

La Calabria sarà la protagonista assoluta di questa avventura culinaria. I suoi paesaggi mozzafiato, con il mare cristallino e le montagne selvagge, ci incanteranno mentre ci immergiamo nelle sue tradizioni gastronomiche. Ma cosa rende la Calabria così speciale in termini di cibo?

Un Assaggio di Autenticità

“CALABRIA A TAVOLA” ci offrirà un ampio ventaglio di prelibatezze calabresi, un vero e proprio caleidoscopio di sapori e conoscenze che abbraccia ogni aspetto della cucina locale. Dal piatto più sofisticato alle ricette contadine e casalinghe, dalle tradizioni culinarie montanare a quelle che richiamano il profumo del mare, tutto verrà esplorato a fondo.

Alla Scoperta dei Segreti Culinar

In ogni episodio, Roberta Morise si farà affiancare da chef esperti e cuochi locali che sveleranno tutti i segreti delle ricette che da sempre caratterizzano la cucina calabrese. Sarà un’opportunità unica per apprendere i trucchi e le tecniche per preparare piatti autentici direttamente dalle persone che conoscono meglio la tradizione culinaria locale.

Un Progetto di Successo

“CALABRIA A TAVOLA” è prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery. Il programma è un vero gioiello culinario che non puoi permetterti di perdere. Non dimenticare di sintonizzarti su Food Network, canale 33 del Digitale Terrestre, o Tivùsat Canale 53, ogni mercoledì alle 22:00. Inoltre, le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda televisiva.

Conclusioni

Unisciti a Roberta Morise in questo viaggio culinario attraverso la Calabria e scopri il meglio che questa affascinante regione ha da offrire. Preparati a sperimentare i sapori autentici e le tradizioni culinarie che rendono la Calabria un vero paradiso gastronomico. Non perdere “CALABRIA A TAVOLA” su Food Network!