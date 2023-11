Sciopero 17 novembre, Landini: “Salvini non ha mai lavorato, pensa al suo weekend”

(Adnkronos) –

“Forse Salvini, che in vita sua non ha mai lavorato, pensa al suo weekend”. Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, a ‘In Onda’ su La7, attacca Matteo Salvini. Il leader della Lega, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha criticato le modalità dello sciopero indetto per venerdì.

“Capisco il nervosismo, in campagna elettorale hanno raccontato che avrebbero aumentato gli stipendi, cancellato la Fornero, che avrebbero fatto funzionare meglio questo Paese. Di tutto questo non c’è traccia”, dice Landini.

“Bisognerebbe avere rispetto di un diritto sancito dalla Costituzione: quelli che sciopereranno tengono in piedi questo Paese e pagano le tasse, sono i pensionati che hanno lavorato una vita. Bisognerebbe smetterla di fare campagna elettorale. Siamo il Paese che ha i livelli di disoccupazione giovanile più alti d’Europa e di occupazione femminile più bassi d’Europa”, aggiunge Landini. “Non stiamo scioperando contro qualcuno, stiamo scioperando per cambiare le politiche economiche e rimettere al centro il lavoro e la dignità delle persone. Non solo la Lega, ma tutti dovrebbero avere rispetto dei lavoratori che scioperano e ci rimettono dei soldi”.