Safari in Tanzania: Quando è il momento migliore per andare

Se stai pianificando un safari in Tanzania, uno dei fattori più importanti da considerare è il momento migliore per visitare questa affascinante destinazione. La Tanzania offre una ricchezza di paesaggi mozzafiato e una fauna selvatica incredibile, ma le condizioni climatiche possono variare notevolmente a seconda della stagione. In questo articolo, ti forniremo informazioni preziose su quando visitare la Tanzania per vivere un’esperienza di safari indimenticabile.

La stagione secca: gennaio – marzo e giugno – ottobre

La stagione secca è considerata il periodo ideale per visitare la Tanzania se desideri avvistare la fauna selvatica in grandi quantità. Durante questi mesi, l’erba è bassa e le fonti d’acqua sono limitate, costringendo gli animali a riunirsi intorno ai pochi punti d’acqua rimasti. Questo rende più facile avvistarli durante i safari.

In particolare, i mesi di gennaio a marzo sono conosciuti come “la grande migrazione”. Durante questo periodo, milioni di gnu si spostano dal Serengeti alla Riserva di Masai Mara in Kenya alla ricerca di pascoli freschi. Questo spettacolo naturale unico al mondo attira moltissimi turisti che desiderano assistere a questa incredibile migrazione.

Anche i mesi tra giugno e ottobre offrono ottime opportunità per osservare la fauna selvatica. Durante questo periodo, il clima è secco e le temperature sono piacevoli, rendendo l’esperienza di safari ancora più piacevole.

La stagione delle piogge: aprile – maggio e novembre – dicembre

La Tanzania ha due stagioni delle piogge principali: una breve stagione delle piogge tra aprile e maggio, e una lunga stagione delle piogge tra novembre e dicembre. Durante questi mesi, il clima diventa imprevedibile e le strade possono diventare fangose e difficili da percorrere.

Tuttavia, ci sono alcuni vantaggi nel visitare la Tanzania durante la stagione delle piogge. I paesaggi si trasformano in un verde rigoglioso e molti animali partoriscono i loro piccoli durante questo periodo. Inoltre, i prezzi dei safari tendono ad essere più bassi rispetto alla stagione secca.

Come scegliere il momento migliore per te

Ora che hai familiarità con le diverse stagioni in Tanzania, dovrai considerare i tuoi interessi personali prima di pianificare il tuo safari. Se desideri avvistamenti spettacolari della fauna selvatica o assistere alla grande migrazione dei gnu, allora dovresti puntare ai mesi di gennaio a marzo o giugno a ottobre.

D’altra parte, se sei interessato ad esplorare paesaggi verdi e goderti tariffe più convenienti durante la tua esperienza di safari, potresti optare per i mesi della stagione delle piogge.

Indipendentemente dalla stagione che scegli, assicurati di prenotare il tuo safari in anticipo per garantire la disponibilità dei lodge e degli alloggi desiderati. La Tanzania è una destinazione molto popolare per i safari e le strutture possono riempirsi rapidamente durante i periodi di punta.

In conclusione, il momento migliore per visitare la Tanzania dipende dai tuoi interessi personali. Sia che tu scelga la stagione secca o quella delle piogge, sarai sicuro di vivere un’esperienza indimenticabile alla scoperta della straordinaria fauna selvatica del paese.