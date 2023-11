Sabato su Rai1: Pino Strabioli torna con ‘Il Caffè’ per festeggiare i 60 anni di Biagio Antonacci e molto altro ancora

Sabato 11 novembre, Rai1 offre agli spettatori un appuntamento imperdibile con la rinomata trasmissione “Il Caffè“, condotta da Pino Strabioli. Questo programma di Rai Cultura, scritto dallo stesso Strabioli insieme a Luca Giudice e diretto da Andrea Montemaggiori, promette di essere un viaggio affascinante attraverso il mondo della cultura, che coniuga sapientemente presente e passato, grazie anche al prezioso patrimonio delle Teche Rai.

L’appuntamento si apre con una celebrazione speciale in onore dei 60 anni di Biagio Antonacci. Strabioli e la conduttrice radiofonica Federica Gentile guideranno gli spettatori attraverso aneddoti, filmati e curiosità sulla carriera straordinaria del cantautore milanese, regalando un’esperienza unica e affettuosa ai fan.

Ma le sorprese non finiscono qui. In questa puntata, avremo il piacere di conoscere la giovane autrice salentina Chiara Fina, che presenterà la sua opera prima intitolata “L’estate brucia ancora”. Una prospettiva fresca e promettente nel panorama letterario italiano.

Il programma continuerà con un’intervista al rinomato scrittore Marco Balzano, autore del suo ultimo lavoro, “Cafè Royal“. Questo libro è un’opera vivace e incredibilmente contemporanea, ricca di snodi, inciampi e infinite possibilità che cattureranno l’attenzione dei lettori di tutte le età.

E non è finita qui, perché “Il Caffè” ospiterà il ritorno del regista Pupi Avati, noto anche come autore del romanzo “L’orto americano”. Questo racconto narra la storia di un aspirante scrittore che si avventura in America portando con sé il peso dei suoi defunti. Un’opera intrigante e coinvolgente che promette di appassionare il pubblico.

Inoltre, non dimentichiamoci dei consigli di lettura di Santino Fiorillo, che ci guiderà alla scoperta di nuovi titoli da aggiungere alla nostra lista di libri da leggere.

E se non riuscite a sintonizzarvi sabato 11 novembre alle 6.05 su Rai1, non disperate! “Il Caffè” sarà disponibile anche su Rai5, canale 23 del digitale terrestre, alle 18.00 dello stesso giorno e in replica su Rai 1 martedì 14 novembre alle 2.45. Inoltre, per chi preferisce l’ascolto on-demand, il programma sarà disponibile in formato podcast su Rai Play Sound.

Insomma, un sabato all’insegna della cultura e dell’intrattenimento vi aspetta su Rai1 con “Il Caffè”. Non perdete l’occasione di immergervi in un mondo di arte, musica, cinema e letteratura, con ospiti di prestigio e contenuti avvincenti.