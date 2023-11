Pietro Castellitto: Protagonista della Quarta Puntata de ‘La Conferenza Stampa’ su RaiPlay dal 15 Novembre

Grande attesa per la quarta puntata de “La Conferenza Stampa,” il programma di successo di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, che vedrà l’acclamato attore e regista Pietro Castellitto come ospite d’onore. A partire dal 15 novembre, questo esclusivo incontro digitale sarà disponibile in streaming su RaiPlay.

L’emozione cresce mentre quattrocento giovani, con età compresa tra i 14 e i 20 anni, si preparano a porre domande dirette e insolite a Pietro Castellitto. In questo appuntamento speciale, gli spettatori potranno scoprire curiosità sulla squadra del cuore dell’attore, la sua illustre carriera, i legami familiari e molto altro ancora. Un’opportunità unica per i giovani fan di entrare in contatto con una delle personalità più affascinanti dello spettacolo italiano.

“La Conferenza Stampa” è un programma ideato da Giovanni Benincasa, realizzato in collaborazione con Francesco Mileto, Vittorio Simonelli e Giulio Somazzi. La sua formula unica permette ai giovani di avvicinarsi ai grandi personaggi dello spettacolo, dello sport e del giornalismo, offrendo un’esperienza interattiva e coinvolgente.

Questa edizione della “Conferenza Stampa” è un’importante produzione di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, dimostrando l’impegno costante della Rai nel portare contenuti di alta qualità sulle piattaforme digitali. L’appuntamento con Pietro Castellitto è un’opportunità imperdibile per tutti i fan, giovani e meno giovani, di seguire un dialogo appassionante con uno dei volti più amati del panorama cinematografico italiano.

Non perdete l’occasione di sintonizzarvi su RaiPlay a partire dal 15 novembre per assistere all’incontro virtuale con Pietro Castellitto e per scoprire le risposte alle domande dei giovani fan, in una puntata speciale de “La Conferenza Stampa.”