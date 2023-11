Pensioni medici, Fazzolari: “Quelle di vecchiaia non saranno penalizzate”

(Adnkronos) – La pensione di vecchiaia dei medici non verrà minimamente penalizzata dai tagli previsti in manovra. Ad assicurarlo è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, nella puntata di ‘Cinque Minuti’ su Rai1 che andrà in onda questa sera.

“Alcune casse di medici – sottolinea il sottosegretario – avevano un sistema diverso dalla maggior parte dei medici, ossia una rivalutazione migliore rispetto agli altri, di chi ha cominciato a lavorare prima del 1996. In ogni caso la pensione di vecchiaia non verrà minimamente penalizzata”.