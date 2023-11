Nazionale, Spalletti: “Immobile non convocato? Altri stanno meglio”

(Adnkronos) –

Ciro Immobile non convocato, Jorginho ritorna, Nicolò Zaniolo può essere chiamato in Nazionale anche se è indagato per le scommesse illegali. Manuel Locatelli torna a casa. Il ct azzurro Luciano Spalletti fa il punto in conferenza stampa dal ritiro azzurro di Coverciano in vista dei match con Macedonia del Nord e Ucraina per le qualificazioni a Euro 2024.

La novità più rilevante riguarda Locatelli. Il centrocampista della Juve torna a casa per un infortunio ad una costola rimediato contro il Cagliari. Spalletti, quindi, risponde alle domande sulla mancata convocazione di Ciro Immobile. “Lo riteniamo un calciatore molto importante che seguiamo sempre con totale attenzione come tutti i calciatori. Andiamo a vedere le partite, gli allenamenti, anche se alla Lazio ancora non sono stato. In questo momento qui mi sembrava che gli altri tre attaccanti che ho convocato fossero più in condizione, anche se in Champions ha fatto bene, ha realizzato un gran gol, e gli ho fatto pure i complimenti quando ci ho parlato”, dice il commissario tecnico.

Capitolo Jorginho: il centrocampista “non era stato convocato a settembre e ottobre perché aveva giocato poco. Però lui aveva sempre fatto vedere il desiderio di far parte di questo gruppo, ci avevo parlato telefonicamente e aveva espresso tutto il suo desiderio di vestire questa maglia”. “Ora sta giocando con regolarità, mi sembra stia meglio, è tornato a essere l’uomo squadra, il regista che indica la via, è diventato il capitano dell’Arsenal: ci sono segnali molto positivi che poi hanno portato a questa convocazione”, dice Spalletti.

In azzurro c’è Zaniolo, coinvolto nell’inchiesta sulle scommesse. “Zaniolo ha sempre detto di aver giocato su cose su cui è lecito scommettere e continuava a dire che era pulito su quelle che erano le accuse. Prima di convocarlo ho parlato con la Federazione e non c’è niente che vieti di convocarlo”, spiega il ct.