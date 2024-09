Natale in Toscana (con SPA): le più belle cose da fare e vedere

Durante il periodo natalizio si ha voglia di visitare i luoghi che rievocano la festa più importante dell’anno, come i piccoli borghi allestiti per l’occasione, i mercatini e le luci della festa, ma si desidera anche tranquillità e riposo. Tutte cose che la Toscana riesce a offrire ai propri visitatori.

Arezzo e i borghi della Toscana

La Toscana, con i suoi borghi da visitare e da scoprire addobbati a festa, è in grado di rendere magico il Natale di chiunque decida di soggiornarvi: tra i più belli c’è Montepulciano, che ospita uno dei mercatini di Natale più grandi d’Italia (situato tra piazza Grande e via San Donato). Ma anche Cortona, Monteriggioni e Arcidosso meritano una visita: gli antichissimi centri storici di questi borghi medievali vengono illuminati da cima a fondo, acquisendo un fascino ancora più particolare.

Arezzo è una città che offre il suo meglio durante le feste natalizie, con un calendario ricco di attrazioni come i mercatini, una pista di ghiaccio, la ruota panoramica, il bosco delle meraviglie, il villaggio tirolese e molto altro.

Wellness in un centro benessere

Le festività natalizie, però, sono viste da molti anche come un’opportunità per riposarsi e rilassarsi. Il modo migliore per staccare completamente la spina è trascorrere un po’ di tempo in un centro benessere, e la Toscana ha molto da offrire sotto questo aspetto. Proprio in questa regione si trova infatti il wellness center più grande d’Italia, Asmana, all’interno di una location da sogno: il parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio, vicino Firenze. In questo periodo, peraltro, si può approfittare anche di pacchetti spa creati ad hoc per Natale, molto convenienti per rigenerarsi – magari proprio dopo una giornata a spasso tra i mercatini e le attrazioni dei borghi – ma ottimi anche come idee regalo.

Presepi viventi e non solo: le altre attività

Oltre alle attività viste finora, la Toscana offre molto altro nel periodo natalizio. Qualche esempio? Il Winter Park, dove è presente una pista per sciatori, uno snow tubing e altri divertimenti tipicamente invernali, il presepe di Cerreto Guidi, lungo 12 ben metri e realizzato completamente all’uncinetto tramite il certosino lavoro di 50 signore, quello meccanico a Borgo San Lorenzo o quello vivente a Palazzuolo.

Per i bambini sarà imperdibile il giro sul treno della befana del 6 gennaio: un treno a vapore che collega Firenze a San Piero a Sieve nel Mugello. Proprio nel Mugello, infine, una tradizione antichissima è quella dell’accensione dei fuochi durante il periodo natalizio, uno spettacolo unico da vedere sia per gli adulti che per i bambini, per simboleggiare il calore e la luce delle festività di Natale.