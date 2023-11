Matteo Paolillo: il 14 novembre esce il nuovo brano “A vuo Frnì”

Matteo Paolillo sta per lanciare il suo nuovo brano inedito, “A Vuo Frnì” disponibile dal 14 novembre.

La Ribellione Contro le Ostentazioni della Trap

Il brano “A Vuo Frnì” è un grido di ribellione contro le ostentazioni e gli eccessi che spesso caratterizzano la musica trap. Matteo Paolillo esprime il suo disappunto per la tendenza a mostrare ricchezza, soldi e uno stile di vita esagerato. Con questa canzone, l’artista ci invita a riflettere sul significato autentico della musica, portando un tocco di sincerità e realismo alla scena trap italiana.

“Come Te”: L’Album Debutto di Successo

Matteo Paolillo non fa solo musica ma è un artista poliedrico che ha iniziato a recitare a soli 13 anni. Dopo aver studiato al conservatorio teatrale di Gianni Diotajuti a Roma e aver conseguito il diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia nel 2019, ha fatto il suo debutto in TV nel 2016. Ma la sua passione per la musica, in particolare per il rap, lo ha spinto a esplorare nuovi orizzonti.

Nel 2020, è apparso su Rai 2 nella serie “Mare Fuori” con la regia di Carmine Elia. Inoltre, ha lavorato al suo primo EP da solista, “Edo”, approfondendo il personaggio che aveva interpretato nella serie. Quest’esperienza gli ha permesso di esplorare ulteriormente il suo talento musicale.

Il Successo di “Origami all’alba”

Nel 2020, Matteo Paolillo ha raggiunto il grande pubblico grazie alla serie “Mare Fuori”. È stato lui a cantare la sigla e diversi brani della colonna sonora, tra cui “’O Mar For”, che ha ottenuto il Doppio Platino. Il 24 febbraio, ha pubblicato il singolo “Origami all’alba”, che è stato certificato Tre volte Platino. Questo è stato solo l’inizio del suo percorso musicale di successo.

L’Album “Come Te”: La Sua Visione Artistica

Il 19 maggio, Matteo Paolillo ha pubblicato il suo primo album, “Come Te”, che contiene 11 brani che rappresentano ciò che sta a cuore all’artista. L’album esplora temi come l’amore, il senso di comunità e la forza di mostrarsi vulnerabili. Con collaborazioni importanti come quelle di Gelo e Clementino e la produzione di Lolloflow, le canzoni spaziano dall’italiano al napoletano, abbracciando la cultura hip hop senza enfatizzare la violenza ma mettendo in risalto la voglia di rivalsa e il valore delle piccole conquiste.

Se desiderate vivere l’energia e l’autenticità di Matteo Paolillo dal vivo, non perdete l’occasione di partecipare al suo tour. Ecco le date:

29 novembre – ALCATRAZ – MILANO

2 dicembre – GRAN TEATRO GEOX – PADOVA – NUOVA DATA

5 dicembre – TEATRO CONCORDIA – VENARIA REALE (TO) – NUOVA DATA

7 dicembre – ESTRAGON – BOLOGNA NUOVA DATA

16 dicembre – ATLANTICO – ROMA

21 dicembre – PALAPARTENOPE – NAPOLI CAMBIO VENUE

Conclusione

Matteo Paolillo è una promessa della musica italiana che sta conquistando il cuore di molti con la sua autenticità e la sua musica sincera. “A Vuo Frnì” è solo l’inizio di un viaggio musicale straordinario che ci porterà a scoprire nuove prospettive nel mondo della trap italiana. Non perdete l’occasione di vedere Matteo Paolillo dal vivo durante il suo tour e immergervi nella sua straordinaria musica.