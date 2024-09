Kylie Minogue annuncia l’uscita di Extension (The Extended Mixes) e la sua residenza a Las Vegas

Kylie Minogue, l’icona pop australiana, ha entusiasmato i suoi fan annunciando oggi l’imminente uscita di Extension (The Extended Mixes) per l’8 dicembre tramite BMG. Questo nuovo album contiene versioni speciali di tutte le tracce di Tension, inclusa la traccia Hold On To Now (Extended Mix), che sarà presto disponibile come singolo. Gli appassionati possono già preordinare l’album in formato digitale o in edizione limitata su vinile doppio “effetto splatter”.

Il Trionfo di Tension

Con il suo album Tension, Kylie Minogue ha raggiunto la vetta delle classifiche nel Regno Unito per la nona volta, superando la concorrenza nella prima settimana di uscita a settembre. Il singolo Hold On To Now si unisce ai suoi successi globali precedenti, Padam Padam e Tension, consolidando la sua posizione nella scena musicale.

Kylie a Las Vegas

A partire da domani, 3 novembre, Kylie darà il via alla sua prima serie di concerti da protagonista presso il Voltaire di Las Vegas, il nuovo locale notturno del Venetian Resort. Questa location unica, che mescola l’intimità di un club con l’energia di un concerto e l’incessante divertimento notturno, rappresenta una svolta nella vita notturna di Las Vegas. Kylie Minogue inaugurerà con stile questa nuova fase, iniziando la sua residenza esclusiva negli Stati Uniti.

Un’Esclusiva Residenza a Las Vegas

L’apertura del Voltaire segna il debutto della prima residenza di Kylie a Las Vegas, durante la quale eseguirà le canzoni del suo nuovo album insieme ai suoi più grandi successi. Questo evento rappresenta un’opportunità imperdibile per i fan americani di vedere la leggendaria artista pop in uno spettacolo indimenticabile.

La Brillante Carriera di Kylie

La carriera di Kylie Minogue brilla come una stella, con vendite di oltre 80 milioni di copie in tutto il mondo, cinque miliardi di streaming e ben nove album al numero 1 nel Regno Unito. Tra i suoi numerosi riconoscimenti spiccano tre BRIT Awards, due MTV Awards e un Grammy. Kylie è anche l’unica artista femminile ad aver conquistato la prima posizione nelle classifiche con un album e diversi singoli in Top 10 per cinque decenni consecutivi nel Regno Unito.

In sintesi, Kylie Minogue continua a sorprendere e a brillare nel mondo della musica pop, con l’annuncio del nuovo album Extension (The Extended Mixes) e la sua entusiasmante residenza a Las Vegas. Un vero spettacolo da non perdere per tutti i suoi fan!