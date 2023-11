Islanda, il vulcano Fagradalsfjall fa paura: rischio eruzione, migliaia di evacuati

(Adnkronos) – In Islanda è stato dichiarato lo stato di emergenza per il rischio dell’eruzione del vulcano Fagradalsfjall, nella penisola di Reykjanes. Migliaia sono infatti le scosse registrate nei pressi del vulcano e che hanno portato le autorità islandesi a evacuare a scopo precauzionale migliaia di persone che vivono nella città sud-occidentale di Grindavík.

L’Ufficio meteorologico islandese (Imo) ha spiegato di temere che grandi quantità di magma si stiano diffondendo nel sottosuolo e potrebbero emergere perché ”si sono registrati cambiamenti significativi dell’attività sismica”. In particolare ha messo in guardia dal fatto che “un tunnel di magma che si sta attualmente formando e potrebbe raggiungere Grindavík”. Invitando la popolazione ”alla calma”, l’Imo ha sottolineato che “non c’è alcun pericolo immediato e imminente, l’evacuazione è principalmente preventiva e ha come obiettivo principale la sicurezza di tutti i residenti di Grindavík”. In Islanda ci sono circa trenta vulcani attivi.