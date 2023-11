Incidente a Napoli con auto di servizio, vigilante perde la vita

(Adnkronos) – Incidente stradale con l’auto di servizio, muore vigilante notturno di 32 anni. È accaduto questa notte a Santa Maria la Carità (Napoli) poco prima delle 2. I carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate sono intervenuti in via Carrara, al confine tra Castellammare di Stabia e Santa Maria la Carità, per un incidente stradale. Il 32enne stabiese, collaboratore di un istituto di vigilanza, ha perso il controllo della Fiat Panda di servizio ed è finito fuori strada. L’impatto ne ha causato il decesso. La salma è stata sequestrata e trasferita nell’obitorio di Castellammare per la successiva autopsia: la Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per ricostruire la dinamica dell’incidente e le cause della morte del 32enne. Le indagini sono affidate ai carabinieri.