I Mestieri di Mirko: Scopri i Sapori e le Tradizioni Siciliane nel nuovo episodio su RaiPlay

Palermo, la città dai mille volti, svela una parte nascosta della sua bellezza in “I Mestieri di Mirko”, il programma Rai Contenuti Digitali e Transmediali che sta conquistando il cuore degli spettatori con le sue esplorazioni nelle tradizioni gastronomiche e artigianali della Sicilia. La terza puntata della serie, girata interamente nell’isola, promette ancora una volta un viaggio avvincente attraverso il patrimonio culturale e culinario di questa affascinante regione.

La Sicilia è famosa per la sua cucina deliziosa, e in questa stagione, Mirko Matteucci, il conduttore del programma, si immerge nelle ricette e nelle storie dietro alcuni piatti iconici della tradizione siciliana: arancine, meuza e stigghiole. Questi piatti, nati dalle origini più umili, sono stati addirittura riconosciuti come patrimonio mondiale, e Mirko accetta la sfida di prepararli seguendo le antiche tradizioni. Il suo percorso formativo non è solo una prova di abilità culinarie, ma anche un viaggio alla scoperta dell’anima autentica della Sicilia.

Nell’episodio in esclusiva disponibile su RaiPlay a partire dal 13 novembre, gli spettatori avranno l’opportunità di seguire Mirko nel suo viaggio attraverso il cuore di Palermo. Il conduttore incontra Masino Zummo, noto Street Food Blogger, e Gianfranco Lo Piccolo, appassionato delle tradizioni popolari siciliane, per imparare i segreti di questi piatti iconici. Ma la sfida non si ferma qui. Mirko esplora la Vucciria, il famoso mercato palermitano ricco di storia e cultura, che ha affascinato artisti di fama mondiale per generazioni.

Attraverso le sue avventure culinarie e le sue esplorazioni nei mercati locali, Mirko scopre le storie uniche di ogni bancarella, la vasta gamma di prodotti locali e la passione che brucia nei cuori dei venditori. Questo viaggio non è solo un’immersione nella cucina siciliana, ma anche un’opportunità per scoprire le radici profonde della cultura siciliana.

“I Mestieri di Mirko” non è solo un programma culinario, ma anche un’esperienza culturale che permette agli spettatori di avvicinarsi alle tradizioni e ai mestieri antichi della Sicilia. Mirko Matteucci si dimostra un conduttore eclettico che unisce il ruolo di cronista e apprendista, trasmettendo la sua passione per la Sicilia in ogni episodio.

Questa nuova stagione di “I Mestieri di Mirko” è stata realizzata da Mariano D’Angelo e diretta da Paolo Tommasini. Non perdere l’occasione di seguire Mirko nella sua avventura culinaria e culturale, disponibile in esclusiva su RaiPlay.

Scopri i segreti dei mestieri e dei sapori siciliani con Mirko Matteucci su RaiPlay!