Greta Thunberg contestata per la manifestazione anti-Israele – Video

(Adnkronos) – Greta Thunberg contestata a Amsterdam. L’attivista svedese, durante la manifestazione in Olanda, ha invitato sul palco una ragazza palestinese e una ragazza afghana che hanno mosso accuse di genocidio nei confronti di Israele provocando la reazione di parte delle persone presenti. Greta, che indossava la kefiah come sciarpa, ha fatto riferimento al conflitto in Medio Oriente evidenziando la necessità di “ascoltare le voci di coloro che sono oppressi e di coloro che lottano per la libertà e per la giustizia. Altrimenti, non può esserci giustizia climatica senza solidarietà internazionale”. Sul palco è salito un uomo che ha strappato il microfono all’attivista: “Sono venuto qui per una manifestazione per il clima, non per un evento politico”, ha detto prima di essere bloccato.