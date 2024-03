Filippi (dg Ama), ‘al lavoro su potenziamento manutenzioni cimiteri e cremazioni’

(Adnkronos) – “Nei cimiteri capitolini sono state svolte attività di manutenzione per diverse realtà, dal tema dell’attenzione al verde a quello dell’attenzione all’edilizia. Ama ha cercato di arrivare a questo appuntamento preparata, risolvendo temi che hanno caratterizzato le questioni cimiteriali intervenendo sulle diverse componenti’’. Lo ha detto il dg di Ama Alessandro Filippi durante la cerimonia all’ossario del Verano per la commemorazione dei defunti. “Stiamo lavorando, c’è un progetto di sviluppo che interessa le nostre attività: manutenzione ordinaria e straordinaria, il potenziamento del sistema di cremazione e, grazie all’amministratore e agli investimenti che stiamo mettendo e che metteremo on campo, ci aspettiamo una costante attenzione e presa in carico di queste realtà così importanti per la città’’.