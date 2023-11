Esplosione in un centro per migranti nel Viterbese, 12 i feriti

(Adnkronos) – Un’esplosione e poi un crollo sono avvenuti nella notte di oggi in una palazzina di due piani adibita a struttura di accoglienza per migranti a San Lorenzo Nuovo, nel Viterbese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Dalle prime informazioni, nella struttura c’erano 30 persone. I feriti sono, a quanto si apprende, dodici: quattro sarebbero in condizioni più gravi. I vigili del fuoco hanno escluso la presenza di persone sotto le macerie.

Sono in corso le indagini sulle cause. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, le forze dell’ordine che stanno svolgendo i rilievi. A quanto si apprende, la prefettura di Viterbo ha riunito nella notte il Coc. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali della zona. Dalle prime informazioni tra i 30 migranti ospitati nella palazzina c’erano anche minori perché la struttura era adibita all’accoglienza di nuclei familiari.