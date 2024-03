E’ morto Bobby Knight, coach leggenda Ncaa aveva 83 anni

(Adnkronos) – E’ morto Bobby Knight, il leggendario coach del basket Ncaa aveva 83 anni. Knight, soprannominato ‘il generale’, ha legato quasi tutta la sua carriera all’università di Indiana, con cui ha vinto 3 titoli universitari. Il coach era ricoverato da aprile e da anni era in precarie condizioni di salute. In carriera, Knight ha debuttato da allenatore nel 1965, all’età di soli 24 anni, sulla panchina di Army.

Alla guida di Indiana ha conquistato 661 vittorie, qualificandosi per il torneo Ncaa in 24 delle 29 stagioni all’attivo. Tra i 3 titoli, rimane memorabile il primo, vinto nel 1976 in un’annata senza sconfitte per gli Hoosiers. Nel 1984, Knight è stato il coach del Team Usa che ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Los Angeles, contribuendo all’ultimo trionfo ai Giochi di una selezione formata da giocatori Ncaa. In una carriera costellata anche da episodi ‘sopra le righe’, dal lancio di una sedia in un match con Purdue agli scontri fisici con i giocatori, Knight ha lasciato Indiana per trasferirsi a Texas Tech nel 2001: in 6 stagioni ha collezionato 5 annate da almeno 20 vittorie, traguardo mai raggiunto dalla scuola, e ha raggiunto gli 880 successi in carriera, superando il record di Dean Smith.