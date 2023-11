Domenica 12 novembre: Silvia Toffanin intervista Cher e Altri Grandi Ospiti a Verissimo

Il prossimo 12 novembre, gli appassionati di televisione avranno un motivo in più per non perdere l’appuntamento con il programma “Verissimo” su Canale 5 alle ore 16.30. In quella data, il popolare talk show condotto da Silvia Toffanin presenterà un episodio eccezionale con ospiti di grande risonanza internazionale.

L’attenzione sarà centrata su un’artista leggendaria che ha accumulato oltre 60 anni di carriera nel mondo dello spettacolo: la mitica Cher. In un’intervista esclusiva, condotta da Toffanin, il pubblico potrà scoprire tutti i dettagli sul suo nuovo album intitolato ‘Cher Christmas’. Dopo un lungo periodo lontana dai riflettori, Cher si confiderà su luci e ombre della sua carriera.

Ma Cher non sarà l’unico grande nome ad apparire a “Verissimo” quella domenica. Nina Moric si unirà al talk show per una conversazione altrettanto interessante. Sarà l’occasione per il pubblico di conoscere meglio questa personalità affascinante che è rimasta fuori dalla ribalta per un po’ di tempo.

Inoltre, l’episodio di “Verissimo” presenterà anche una performance in anteprima del nuovo singolo di Marcella Bella, un momento atteso da molti fan della cantante. E direttamente dal famoso programma televisivo “Uomini e donne”, Tina Cipollari e Gianni Sperti si uniranno alla festa, portando la loro esperienza e il loro carisma al palco di “Verissimo”.

Infine, ma non per importanza, una coppia molto amata svelerà i dettagli della loro vita in un’intervista familiare: l’attaccante dell’Atletico Madrid e capitano della Nazionale spagnola Alvaro Morata, insieme alla sua moglie Alice Campello, condivideranno con il pubblico le loro storie e passioni.

In sintesi, la puntata di “Verissimo” del 12 novembre si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati di spettacolo e intrattenimento, con ospiti di calibro internazionale e una serie di momenti emozionanti che lasceranno il pubblico con il fiato sospeso. Non perdete l’appuntamento!