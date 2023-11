Domani su Canale 5: Grande Spettacolo con i Talenti di Amici di Maria De Filippi

È tempo di spettacolo e talento, e il palco di “Amici” si prepara per una nuova emozionante puntata, in onda domani, 12 novembre, alle ore 14.00 su Canale 5. Maria De Filippi sarà al timone di questa straordinaria avventura televisiva.

La gara di canto vedrà il talentuoso cantautore multiplatino Tommaso Paradiso prendere il ruolo di giudice. Ma non è tutto, perché dal 16 novembre, Tommaso Paradiso porterà la sua musica live nei palazzetti di Roma (sold out), Napoli, Bari (sold out), Padova (sold out), Milano, Catania e Torino con il suo tour “Tommy 2023”.

A giudicare la gara di ballo, avremo la ballerina e conduttrice radio e TV Rossella Brescia, che porterà la sua esperienza e il suo entusiasmo alla competizione.

La puntata sarà arricchita dalla presenza di superospiti in studio. La cantautrice e polistrumentista italo-francese Giordana Angi, giudicherà la gara di scrittura e interpretazione e presenterà in anteprima italiana il brano “Con questa luce”, estratto dall’EP “Giordana” (uscito venerdì 10 novembre).

Inoltre, il palco sarà acceso da due grandi artisti multiplatino, Irama e Rkomi, che eseguiranno il singolo “Hollywood”, estratto dall’album “No Stress”, in procinto di partire con il tour omonimo l’18 novembre.

E non finisce qui, perché avremo anche i protagonisti del prossimo spettacolo “Mare Fuori Il Musical”, tra cui Mattia Zenzola, Maria Esposito, Andrea Sannino e Giulia Molino, che debutterà il 14 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli.

Infine, i coreografi e direttori artistici del collettivo Kor’sia saranno giudici nella gara “La Mia Storia La Mia Coreografia”, aggiungendo una dimensione unica all’evento.

Questo imperdibile spettacolo è prodotto da Fascino P.G.T. per Mediaset, con Paola Di Gesu come produttore esecutivo e la regia di Andrea Vicario. Preparatevi per un pomeriggio di talento, passione e grande intrattenimento su Canale 5!