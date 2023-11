Da Ray Ban a Oakley: gli occhiali da sole più iconici (amati dai vip)

Ci sono occhiali da sole talmente famosi da essere considerati iconici, e questo perché spesso vengono visti addosso ai vip nostrani e alle dive e divi di Hollywood. Alcuni occhiali oggi sono diventati dei veri must have.

In questo articolo si vedranno alcuni dei brand e dei modelli più famosi in tutto il mondo.

Persol

Ideati nel 1917 dal fotografo italiano Giuseppe Ratti, gli occhiali di Persol vennero inizialmente apprezzati e adottati ufficialmente dai piloti dell’Aviazione Militare Italiana, per poi essere amati da molte star anche italiane. Qualche esempio? Marcello Mastroianni, che li indossa anche nel film “Divorzio all’italiana”, Robert De Niro in “The Irishman” e Katie Holmes in “Jack and Jill”. Sono molto amati per il loro comfort, la visione ottimale che riescono a garantire e per la protezione che riescono ad assicurare dai raggi solari.

Ray Ban

Il modello Ray Ban RB2140 901 Wayfarer, creato nel lontano 1900 dall’azienda Bausch & Lomb, è di sicuro l’occhiale più venduto nella storia. È salito alla ribalta dopo essere stato indossato da alcuni dei più grandi vip di Hollywood, artisti del calibro di Marilyn Monroe e Al Pacino. Oggi questi occhiali sono amati da tutti, donne, uomini, giovani e adulti. Non a caso, le vendite online di questi occhiali di recente sono aumentate del 10%. Soprattutto sul web, tuttavia, le contraffazioni di brand così iconici non mancano. Per accaparrarsi i ricercatissimi Ray Ban RB2140 901 Wayfarer a prezzi vantaggiosi è possibile affidarsi a ecommerce come Amevista, che garantisce prodotti originali. La spedizione è gratuita, e le consegne vengono effettuate anche in giornata su Roma (per ordini effettuati entro le 17) e a seguire su tutte le altre città con punti vendita. Oltre a questo modello, hanno riscosso moltissimo successo negli anni anche i Ray Ban “Aviator” e i “Predator”.

Vogue

Sono glamour e sempre di tendenza gli occhiali da sole proposti dalla rivista di moda più famosa in tutto il mondo, e con il loro fascino e il loro stile completano l’outfit di moltissimi vip e modelle, come per esempio Gisele Bundchen, fin dalla loro uscita sul mercato, avvenuta negli anni Settanta.

Tom Ford

Iconici ed eclettici, è dal 2005 che Tom Ford delizia il mercato degli occhiali da sole con le sue stravaganze, proponendo modelli sempre dallo stile unico e intramontabile, che molto spesso si possono vedere al cinema, come ne “Il Diavolo Veste Prada”. Questi occhiali compaiono anche sul piccolo schermo, come per esempio nella serie tv “Halston”, indossati dall’attore Ewan Mc Gregor. Anche Meghan Markle è stata fotografata mentre indossava il modello Emma FT0461 C56, durante l’evento Sentebale 2018.

Oakley

Originariamente nati come occhiali sportivi, riconoscibili per il loro design avvolgente e le lenti spesso a specchio, quelli di Oakley sono ormai diventati degli accessori molto amati e apprezzati anche dai vip, che li indossano anche per creare dei contrasti con i loro outfit, come più volte è stato visto fare da Chiara Ferragni.