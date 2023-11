CHiQ annuncia ufficialmente una nuova campagna di marketing sportivo con atleti di primo livello

(Adnkronos) – BERLINO, 14 novembre 2023 /PRNewswire/ — Il 13 novembre 2023, CHiQ ha annunciato la sua collaborazione con la Coppa del mondo FIS e la sponsorizzazione della Federazione Tedesca di Sci (DSV), presentando campioni come Viktoria Rebensburg in veste di nuovi ambasciatori del marchio. CHiQ ha tenuto la cerimonia di firma a Planegg, in Germania, alle 15:00, segnando un nuovo capitolo nella sua strategia di marketing sportivo.

La Coppa del mondo di sci Alpino FIS e la Coppa del mondo di salto con gli sci FIS sono eventi di grande prestigio. Queste occasioni vantano una base di fan di 33 milioni di persone in tutta Europa con una visione televisiva globale stimata di 1,2 miliardi. Viktoria Rebensburg, famosa sciatrice tedesca e tre volte vincitrice della Coppa del mondo di sci, porta la sua esperienza di laureata d’oro nello slalom gigante al suo ruolo di ambasciatrice del marchio CHiQ.

Questa collaborazione svolgerà un ruolo significativo nella promozione dei prodotti per smart home di CHiQ, tra cui televisori, frigoriferi, lavatrici, condizionatori e monitor, in tutta Europa. Inoltre, il logo del marchio CHiQ sarà esposto in evidenza nelle location degli eventi sciistici e sui pettorali dei giocatori nella prossima stagione, aumentando il profilo globale del marchio.

La Germania è un mercato chiave per CHiQ in Europa. La partnership con DSV è destinata ad aumentare ulteriormente la presenza di CHiQ sul mercato. “CHiQ è un marchio emergente di elettrodomestici con una solida presenza internazionale e siamo onorati di instaurare una partnership con loro”, ha commentato Walter Vogel, amministratore delegato di DSV Marketing. “La Coppa del mondo di sci è una piattaforma espositiva che attira l’attenzione internazionale”, ha aggiunto Christian Ulmer, Senior Director degli Sport invernali di squadra di SPORTFIVE, l’agenzia di marketing sportivo che ha negoziato le partnership. “Siamo entusiasti di agevolare l’ingresso di CHiQ nell’arena degli sport invernali, creando un’occasione vincente per tutti i soggetti coinvolti”.

Durante la cerimonia di firma, Viktoria ha condiviso la sua esperienza nelle gare, incarnando lo spirito dello sci attraverso la sua ricerca di innovazione, coraggio e avventura. Ha espresso fiducia nel successo di questa nuova partnership.

Il marketing sportivo è diventato un fattore determinante per l’ingresso di CHiQ nei mercati internazionali e per la sua evoluzione come marchio di fama mondiale. “Negli ultimi cinque anni, CHiQ ha ampliato la presenza del suo marchio nei principali Paesi europei e ha integrato con successo le abitudini di consumo dei clienti europei”, ha spiegato Jared Yang, CEO di CHiQ Europe Electric S.r.o. “Lo sci è un simbolo di dedizione, abilità tecnica, novità e dinamismo, tutti valori in linea con la proposta del marchio CHiQ. Puntiamo a promuovere un più profondo legame emotivo con i consumatori europei attraverso la nostra passione condivisa per lo sci”.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2275917/image_5010092_13664138.jpg



