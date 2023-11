Auto si schianta contro un albero, morti due ventenni a Roma

(Adnkronos) – Grave incidente stradale nella notte, intorno alle 3.30, in via Braccianese all’altezza con l’incrocio di via degli Scopetoni, nel comune di Manziana (Roma). Un’auto, una Fiat Punto, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada ed è finita contro un albero. I carabinieri della stazione di Anguillara Sabazia sono intervenuti insieme al personale del 118 e ai vigili del fuoco. Nello schianto sono morti due giovani, il conducente di 20 anni e il passeggero di 21. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Un 60enne è morto in un incidente stradale avvenuto, ieri sera in via Pedemontana a Gallicano nel Lazio (Roma). Una Fiat Ulisse, guidata da un 60enne italiano, e una Citroen C3, guidata da una donna di 20 anni, si sono scontrate frontalmente. Nello schianto l’uomo è morto mentre la donna è rimasta ferita, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale di Tivoli in codice rosso, cosciente ma non in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gallicano nel Lazio e dell’aliquota radiomobile della compagnia di Palestrina che hanno eseguito i rilievi tecnici e hanno sequestrato i veicoli. Accertamenti sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.