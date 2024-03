AUCH: Il Nuovo Singolo “ZITTO” – Un Trasformarsi dalla Commedia alla Trap

La boyband AUCH, composta da Tommycassi, Andrea Pisani del duo comico “Panpers,” e Gabriele Boscaino dei “Nirkiop,” sta per lanciare il loro ultimo singolo intitolato “ZITTO” sotto l’etichetta Columbia Records/Sony Music Italy. Questo nuovo brano rappresenta un cambiamento di tono per il gruppo, passando da un’atmosfera più leggera e comica a un mood trap più serio e riflessivo, pur mantenendo l’ironia che li contraddistingue. In questo articolo, esploreremo il significato di “ZITTO” e il percorso musicale degli AUCH fino a oggi.

Il Significato di “ZITTO”

Il singolo “ZITTO” è una chiara espressione di frustrazione nei confronti di coloro che parlano senza sosta e sentono la costante necessità di esprimere le proprie opinioni su qualsiasi argomento, anche quando nessuno lo richiede. La copertina stessa suggerisce uno sfogo goliardico contro queste voci inutili.

Il Cambiamento Musicale

Questo brano rappresenta un cambiamento significativo nel sound degli AUCH. Prodotta da Okgiorgio, la canzone ha un ritmo incalzante e un beat quasi psichedelico che cattura l’attenzione sin dalle prime note. Sebbene il gruppo abbia sempre fatto della comicità il proprio marchio di fabbrica, “ZITTO” dimostra la loro versatilità musicale e la capacità di affrontare temi diversi.

Il Percorso degli AUCH

Gli AUCH sono una boyband comedy-pop formata nel 2022 da Andrea Pisani, Tommaso Cassissa e Gabriele Boscaino, ognuno con una carriera impressionante nel mondo dello spettacolo.

Andrea Pisani: Conosciuto principalmente per il duo comico “PanPers,” Andrea Pisani ha partecipato a Colorado per oltre 10 anni ed è stato presentatore del programma di successo “Only Fun” insieme ad Elettra Lamborghini. Ha anche ottenuto successo cinematografico con film come “Fuga di Cervelli,” “Belli di papà,” e “Ti presento Sofia.”

Tommaso Cassissa: Creatore del personaggio “Tommycassi” su Instagram e TikTok, Tommaso ha raggiunto milioni di follower con il suo materiale comico. In televisione, ha condotto “Boing Challenge” su Boing e partecipato come concorrente in “Stand Up! Comici in prova.” Nel 2023, ha debuttato come attore protagonista nel film “Un oggi alla volta.”

Gabriele Boscaino: Inizialmente noto per il gruppo comico “Nirkiop,” Gabriele e i suoi compagni di squadra sono diventati un fenomeno del web con milioni di follower e visualizzazioni. Nel tempo, Gabriele ha continuato il suo percorso nel mondo digitale, producendo contenuti di alta qualità per creator e brand nazionali attraverso la sua società di produzione video.

Conclusione

“ZITTO” rappresenta un nuovo capitolo nella carriera degli AUCH, evidenziando la loro capacità di reinventarsi e affrontare nuove sfide musicali. Questa canzone è un richiamo all’importanza di ascoltare prima di parlare e offre una prospettiva interessante su come il gruppo sta crescendo e sviluppando la propria identità musicale. Non vediamo l’ora di vedere cosa riserva il futuro per questi talentuosi artisti della scena italiana.