Al via quindicesima edizione del Forum risorse umane

(Adnkronos) – Il 14, 15 e 16 novembre arriva la quindicesima edizione del ‘Forum risorse umane’ di Comunicazione Italiana, l’appuntamento italiano di riferimento sui temi del lavoro e del people management. Un’edizione speciale che vedrà una piccola ‘Rivoluzione Copernicana’: l’evento sarà infatti segnato da un forte ritorno alla presenza (attese 2.000 persone allo spazio eventi del Magna Pars di Milano) e da un minor affidamento alla diretta streaming, così importante negli ultimi anni. Primo atto dell’evento, il 14 novembre: una serata ‘Talk Show’ riservata a speaker, partner e associati della “for human community”. Ad animare la serata sarà anzitutto il musicista, cantautore e attore Carlo Amleto, con un numero intitolato ‘Tra ispirazione e immaginazione’. Seguirà il talk show ‘Immaginare il lavoro del futuro’. Quattro differenti visioni per comprendere i principali trend della nostra epoca: il punto di vista dell’economista, con il professor Tito Boeri; quello giuslavoristico, con l’avvocato Francesco Rotondi (Cnel); la riflessione sulle nuove tecnologie, con la filosofa Benedetta Giovanola (Univ. di Macerata), e infine l’approfondimento sui nuovi ‘spazi’ del lavoro, con l’architetto Michele Rossi (Park Associati).

Le giornate del 15 e del 16 offriranno una full immersion sulle principali questioni del mondo people: la prima (‘Talent Innovation Day’) incentrata sulla crisi del talento, ma anche su nuove competenze, digital transformation e innovazione organizzativa; la seconda (‘Welfare Sustainability Day’) focalizzata su questioni di benessere organizzativo, nuove modalità di erogazione del welfare aziendale, diversità, equità e inclusione, salute – fisica e mentale – sul luogo di lavoro e sostenibilità, vista con le lenti dell’hr.

L’apertura del giorno 15 sarà affidata a un talk show dal titolo ‘HR Attraction: innovazione organizzativa e cultura aziendale a supporto dell’attrazione di talenti’, con la presenza di Indeed, Sap Concur, Kiko Milano e Swarovski. Seguiranno, distribuiti in quattro sale parallele, innovation speech, talk show, executive circle e tavoli tematici riservati, oltre alle numerose attività di networking previste a margine del programma.

Oltre 250 speaker riferiranno le best practice, le sfide e le difficoltà della loro funzione, con il “contrappunto” delle realtà B2B che racconteranno le soluzioni oggi disponibili per il mondo hr. Nella prima giornata in particolare, interverranno personalità hr di primo piano di aziende leader, tra le quali Bosch, Snam, Unicredit, Vodafone, Ikea Italia, Nespresso, Giochi Preziosi, Assicurazioni Generali, Gruppo Tim, Fastweb, e molte altre. Il Forum si avvarrà del supporto di oltre 60 partner.

L’evento si svolgerà in presenza presso Magna Pars Space Event in Milano. Le sessioni di un’unica sala (‘Phygital’) saranno trasmesse su www.comunicazioneitaliana.TV. Il resto delle sessioni aperte al pubblico (“Exclusive”) non prevederanno Diretta Live, ma saranno pubblicate sulla medesima piattaforma a partire dai primi di dicembre. Per consultare il programma: https://forumhr.it/2023/programma.