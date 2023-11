“A TAVOLA CON LORENZON”: Il Nuovo Programma su Food Network che Rivoluzionerà le Tue Cene Speciali

L’atteso debutto di Antonio Lorenzon su Food Network canale 33 è alle porte, e la promessa è quella di una rivoluzione nel mondo delle cene speciali! Il carismatico chef, noto anche come food influencer appassionato di lifestyle, si prepara a svelare i segreti della sua cucina all’interno del suo incantevole home restaurant nel nuovissimo programma televisivo “A TAVOLA CON LORENZON.”

A partire dal 14 novembre, ogni martedì alle 22:00, gli spettatori potranno tuffarsi in un’esperienza culinaria senza precedenti, disponibile anche in streaming su discovery+. Lorenzon, con il suo cuore pulsante per la cucina, aprirà le porte di un ambiente intimo, elegante e raffinato, caratterizzato da un’atmosfera calda e accogliente. Ma qual è l’obiettivo di questo talentuoso chef?

La missione di Antonio Lorenzon è semplice ma affascinante: creare menù unici per ogni occasione speciale. Che si tratti di una cena romantica per due innamorati, una serata di ritrovo con vecchi compagni di scuola o una festa di laurea in famiglia, Lorenzon è pronto a stupire i suoi ospiti con creazioni culinarie sorprendenti.

Ma c’è un twist interessante in questo programma: ogni episodio inizia con un videomessaggio da parte del “mandante del menù,” colui che ha commissionato a Lorenzon una serata speciale senza che i commensali ne siano a conoscenza. Antonio si mette quindi ai fornelli, affiancato dal mandante stesso, e insieme creano piatti gustosi e creativi che lasceranno gli ospiti a bocca aperta.

Ma la sorpresa non finisce qui! Tra una preparazione e l’altra, Lorenzon si occupa anche della mise en place per creare l’atmosfera perfetta per ogni occasione. Non importa quale sia il motivo della cena speciale, Antonio è pronto a rendere ogni serata un’esperienza indimenticabile.

Dalla cucina di casa sua direttamente sullo schermo, Antonio Lorenzon promette di portare una ventata di freschezza e creatività al mondo delle cene speciali. Non perdete l’opportunità di seguire questo viaggio culinario unico in “A TAVOLA CON LORENZON,” in onda dal 14 novembre su Food Network canale 33 e disponibile in streaming su discovery+. Sia che siate amanti della cucina o semplicemente in cerca di ispirazione per le vostre serate speciali, questo programma promette di avere qualcosa per tutti. Buon appetito!