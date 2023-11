Turespaña, con voli diretti sempre più visitatori italiani nelle Asturie

(Adnkronos) – “E’ molto importante l’esistenza dei nuovi collegamenti diretti dall’Italia, sia da Roma che da Milano-Bergamo, con le Asturie, perché abbiamo notato un incremento del numero di passeggeri che decidono di conoscere questa regione nel Nord della Spagna”. Ad affermarlo Arturo Escudero García, Comunicazione e Marketing online dell’Ente Spagnolo del Turismo a Roma (Turespaña), secondo il quale “i motivi principali per visitare le Asturie sono tre”.

“Uno – spiega – è la scoperta di una regione piuttosto sconosciuta per il pubblico italiano e che offre tanti punti di interesse nuovi. Il secondo è la sua offerta gastronomica, è infatti il paradiso per gli amanti del formaggio: una regione piuttosto piccola, di 10mila chilometri quadrati, in cui si producono addirittura 150 tipi diversi di formaggio. Inoltre, è anche il paradiso naturale della Spagna: nelle Asturie è possibile godere di una natura quasi incontaminata con tante offerte di turismo attivo, ma anche tante attività culturali in una delle tre principali città della regione”.

E tra i più importanti eventi culturali c’è il Premio Principessa delle Asturie, che si svolge ogni anno nella terza settimana di ottobre. “Il Premio Principessa delle Asturie – sottolinea – è molto importante in Spagna, una sorta di ‘Nobel’ spagnolo in cui vengono premiati personaggi di rilievo in varie categorie internazionali. Per citare alcuni dei personaggi italiani che lo hanno ricevuto negli anni, ricordiamo Indro Montanelli, Riccardo Muti, Umberto Eco. Sicuramente è un’opportunità per conoscere la città di Oviedo, in cui viene consegnato il premio: tutta l’attività che gira intorno alla premiazione è un pretesto in più per conoscere il capoluogo delle Asturie”.