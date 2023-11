TNT Lab, Dottor Enrico Tinti: “Esami clinici, fondamentale la prevenzione per mantenersi in salute e gestire l’insorgenza delle patologie”

(Adnkronos) – Il direttore del laboratorio di patologia clinica di San Gavino Monreale spiega l’importanza della prevenzione e il valore dei presidi sanitarie territoriali

San Gavino Monreale (SU), 31 ottobre 2023. I laboratori di analisi di patologia clinica svolgono sempre più un ruolo di fondamentale importanza come presidi territoriali per la salute umana, con la prevenzione unica modalità per riscontrare eventuali problematiche o, semplicemente, per comprendere lo stato di benessere di un individuo. “Sembra una banalità, eppure grazie alla prevenzione si possono letteralmente salvare vite, permettendo al paziente e al medico di agire in tempo rispetto a una svariata gamma di patologie”, spiega il Dottor Enrico Tinti, responsabile a San Gavino Monreale di TNT Lab, laboratorio di analisi cliniche divenuto punto di riferimento per l’intera provincia del Medio Campidano, con sede anche a Serramanna. “Un esempio è l’insorgere del diabete che, specialmente in Sardegna, è presente con tassi elevati. Grazie alle analisi di routine che permettono di evidenziare i valori glicemici e l’emoglobina glicata — spiega il responsabile della struttura sanitaria — si può giocare d’anticipo attraverso la modifica del proprio stile di vita, delle abitudini alimentari, dell’attività fisica”. Gli esami del sangue, consiglia Dottor Tinti, Presidente dell’Ordine Regionale dei Biologi della Sardegna, devono essere eseguiti ogni 6 mesi per poter avere un quadro completo rispetto all’andamento dei valori del paziente. Insieme agli specialisti di riferimento, si può in questo modo trovare la strada giusta per evitare l’insorgenza di una patologia come il diabete di tipo 2. Dall’ematologia alla biologia molecolare, dall’analisi clinica alla batteriologia, passando per gli esami legati all’autoimmunità e la coagulazione, TNT Lab offre un’ampia serie di servizi ai pazienti, compresi pacchetti per analisi specifiche quali check-up per uomini e donne, per la tiroide, per il colesterolo, per il colon, per la fertilità, per l’ambito sportivo. Quello dei laboratori d’analisi è un settore in forte crescita anche e soprattutto dal punto di vista tecnologico: si superano quotidianamente nuove frontiere che garantiscono precisione assoluta. “Negli ultimi 30 anni — ricorda Dottor Tinti — ho assistito ad un’evoluzione senza precedenti, con un’automazione sempre più efficace, che ha permesso di fatto l’eliminazione dell’errore umano”. Un grande vantaggio che cancella la variabilità esistente in precedenza e legata al potenziale errore da parte dell’operatore, che oggi può affidarsi a macchinari di ultima generazione per valutare in maniera precisa quantità infinitesimali per analisi legate ad ormoni, anticorpi specifici, test per allergie o controlli nelle gravidanze. Ultimamente si è implementata la ricerca delle allergie con pannelli in grado di analizzare una ampia varietà di allergeni (fino a 300), anche molecolari e si è anche iniziato ad eseguire i test del respiro per la ricerca dell’Helicobacter Pylori, responsabile di infezioni che danneggiano l’apparato gastrico. TNT Lab è accreditato presso il sistema sanitario regionale, una collaborazione importante che permette al territorio di avere a disposizione un centro capace di offrire l’assistenza necessaria. “Per alcune categorie specifiche, come le donne in gravidanza, abbiamo un occhio di riguardo a prescindere dal budget previsto dai fondi regionali, permettendo ugualmente l’elaborazione delle analisi”, sottolinea Dottor Tinti. “La salute umana è al primo posto, così come il nostro impegno per assistere al meglio i pazienti nell’esclusivo interesse del loro benessere”.

