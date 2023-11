Smalling shock, ladri in casa del difensore della Roma

(Adnkronos) – Sono entrati i ladri oggi, 31 ottobre, nella casa del calciatore della Roma Chris Smalling. Da una prima ricostruzione, qualcuno si è introdotto nella casa del giocatore, in zona Tor Carbone, entrando da una finestra. Non è ancora chiaro cosa sia stato rubato e il valore della refurtiva. Sul posto è intervenuta la polizia e sono in corso le indagini della squadra mobile, oltre che della polizia scientifica.