US Open, Berrettini e l’infortunio: “Aspetto risultati degli esami”

(Adnkronos) – Non è un momento semplice per Matteo Berrettini, costretto al ritiro dagli Us Open 2023 nel match di secondo turno del singolare maschile. La caviglia destra di Berrettini si è piantata sul terreno, compiendo un movimento totalmente innaturale: il 27enne romano si è accasciato per terra, urlando dal dolore. A pochi giorni dopo l’infortunio, sono arrivate le sue parole attraverso un post su Instagram: “Di certo, non speravo che i miei US Open finissero così. Lavoro a stretto contatto con medici esperti da quando ho lasciato il campo: stiamo aspettando i risultati degli esami per determinare i prossimi passi. Grazie mille per tutti i messaggi. Presto vi fornirò un ulteriore aggiornamento”.