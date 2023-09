Tineco presenta quattro nuovi elettrodomestici smart a IFA 2023

(Adnkronos) – MILANO, 1 settembre 2023 /PRNewswire/ — Tineco, leader nell’innovazione delle soluzioni per la pulizia della casa, presenta quest’anno quattro nuovi elettrodomestici smart: PURE ONE STATION, FLOOR ONE S7 STEAM & COMBO e OVENI ONE.

Tineco PURE ONE STATION L’efficienza della pulizia 4 in 1

PURE ONE STATION è l’emblema della praticità, in quanto combina quattro importanti funzioni in un unico dispositivo. Dotato del filtro H13 HEPA a 5 strati, che cattura al 99,99% delle particelle di polvere di 0,3 micrometri, il nuovo arrivato in casa Tineco ha un serbatoio dello sporco Eco da 3 litri in grado di contenere sporco e polvere per un massimo di 60 giorni, riducendo la frequenza di svuotamento.

Tra le caratteristiche principali del prodotto figurano la spazzola ZeroTangle™, che evita che capelli e peli di animali domestici si aggroviglino, il sensore smart iLOOP™, che regola automaticamente la potenza di aspirazione, e il ciclo di autopulizia completo.

“Dopo il successo del nostro evento di lancio a IFA di quest’anno, siamo entusiasti di presentare ai nostri clienti la nostra innovativa stazione di pulizia 4-in-1. Dotata di funzioni avanzate e di una tecnologia all’avanguardia, offre praticità, efficienza ed efficacia di pulizia senza pari”, afferma Marco Getz, General Manager di Tineco Europe.

Il PURE ONE STATION è dotato di un moderno display a LED per una guida intuitiva, con un peso di soli 2,4 kg per l’aspirapolvere e altri 7 kg per il supporto. Il dispositivo è disponibile a 799 euro sul sito ufficiale di Tineco e su Amazon.

Tineco FLOOR ONE S7 COMBO Il dispositivo multifunzione smart top di gamma per la pulizia

Tineco FLOOR ONE S7 COMBO è la soluzione di pulizia definitiva che passa in pochi secondi da aspirapolvere senza filo a potente lavapavimenti, soddisfando tutte le esigenze. L’esclusivo sistema Fresh Water Mopping garantisce la sostituzione dell’acqua sporca con acqua pulita, rendendo i pavimenti più brillanti. La spazzola ZeroTangle™ raccoglie i peli e i capelli senza aggrovigliarli, in modo tale da non otturare l’aspirapolvere. È perfetta per tutti i tipi di pavimento. Il sensore intelligente Tineco iLOOP™ rileva lo sporco e regola l’aspirazione per una pulizia efficace. Il sistema di autopulizia, quindi “a mani libere”, elimina lo sporco dalla spazzola, dai tubi e dal pannello della spazzola, massimizzando la praticità. Con un’autonomia fino a 40 minuti per la lavapavimenti e 65 minuti per l’aspirapolvere, viene garantita una pulizia a lunga durata. La funzione di pulizia dei bordi su entrambi i lati raggiunge le fessure delle pareti per una pulizia accurata. Il sistema di autopropulsione SmoothPower™ muove l’aspirapolvere senza sforzo. Con un’aspirazione di 120 AW, è in grado di svolgere lavori quotidiani e lavori pesanti.

Tineco FLOOR ONE S7 STEAM Dispositivo 3-IN-1 senza fili per aspirare, pulire e vaporizzare per una pulizia profonda

Tineco FLOOR ONE S7 STEAM combina la potenza di un’aspirapolvere senza fili, quella di un mocio e di un pulitore a vapore in un unico dispositivo. Sono finiti i tempi dei tanti passaggi e delle routine complicate per ottenere un pavimento impeccabile. Grazie al suo design unico, questo lavapavimenti smart consente di pulire e di disinfettare allo stesso tempo i pavimenti, dimezzando il tempo di pulizia necessario. Il vapore, riscaldato a 140 ℃, rimuove senza fatica grasso e sporco dal pavimento.

Tineco OVENI ONE Il cuoco smart Con OVENI ONE, Tineco amplia la sua gamma di accessori per la cucina. Il forno intelligente funziona attraverso una app integrata e un controllo intelligente della temperatura. Con Tineco OVENI ONE, cuocere a vapore, arrostire, grigliare, infornare, friggere e cucinare diventa un gioco da ragazzi grazie a una serie di funzioni e tecnologie intelligenti.

Grazie all’integrazione dell’app, centinaia di ricette vengono continuamente aggiornate per ampliare il repertorio culinario di ogni famiglia che avrà il Tineco OVENI ONE. Ogni fase della preparazione dei cibi può essere controllata attraverso un touchscreen da 7,84 pollici.

Per ulteriori informazioni su Tineco e su come l’azienda aiuti i consumatori nelle attività casalinghe quotidiane, e se si vuole approfondire la gamma completa di soluzioni per la cura dei pavimenti, tra cui aspirapolvere senza filo, lavapavimenti e lavatappeti, visitare il sito https://it.tineco.com/.

Tineco presenta questi e altri prodotti ad IFA nel padiglione 4.1, stand numero H4.1-205.

Tineco Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l’innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l’introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato – la serie FLOOR ONE – Tineco è diventata rapidamente un’azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.

