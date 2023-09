Suzuki Jumbo: la futura fuoristrada di grandi dimensioni?

Stando alle indiscrezioni, per il futuro sarebbe allo studio l’inedita fuoristrada Suzuki Jumbo di grandi dimensioni. Infatti, rappresenterebbe la gemella della nuova Toyota Land Cruiser modello 250, in arrivo l’anno prossimo sul mercato europeo.

Esteticamente, la futura Suzuki Jumbo dovrebbe essere riconoscibile per lo stile in linea con la piccola fuoristrada Jimny. Inoltre, se dovesse ricevere l’ok alla produzione, misurerà sicuramente 492 cm in lunghezza, 198 cm in larghezza, 187 cm in altezza e 285 cm nel passo.

Certamente non sarà equipaggiata con il motore 2.8 Turbodiesel da 204 CV di potenza, destinato ad adottare la tecnologia ibrida Mild Hybrid da 48V nel corso del 2025. La nuova Suzuki Jumbo potrebbe essere proposta solo nella configurazione a propulsione ibrida Full Hybrid da 330 CV di potenza complessiva e 630 Nm di coppia massima, con il propulsore 2.4 Turbo a benzina abbinato all’unità elettrica dedicata. Attualmente, la sinergia tra Suzuki e Toyota ha dato vita ai modelli Across e Swace, rispettivamente gemelli di RAV4 e Corolla Touring Sports.