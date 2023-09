Sorteggi Europa League, oggi gironi di Roma e Atalanta

(Adnkronos) – Oggi alle 13 sono i programma i sorteggi di Europa League. Le due squadre italiane, Roma e Atalanta, sono in prima fascia e verranno inserite in 2 diversi gironi. In totale, al via del torneo 32 formazioni, che saranno divise in 8 gruppi. A seguire, il sorteggio di Conference League a cui partecipa la Fiorentina.

Le fasce di Europa League.

Prima Fascia – Liverpool, West Ham, Bayer Leverkusen, Villarreal, Atalanta, Roma, Ajax, Rangers;

Seconda fascia – Rennes, Real Betis, Marsiglia, Slavia Praga, Sporting Lisbona, Qarabag, Olympiacos, LASK;

Terza fascia – Maccabi Haifa, Brighton, Sheriff, Sparta Praga, Friburgo, Union Saint-Gilloise, Sturm Graz, Molde;

Quarta fascia – TSC, Servette, Panathinaikos, Rakow, Aris Limassol, Hacken, Tolosa, AEK Atene.

I sorteggi verrano trasmessi in diretta tv e streaming online. Sky trasmetterà i sorteggi in diretta su Sky Sport 24, anche sull’app SkyGo. Online, i sorteggi possono essere seguiti sulla piattaforma Now e su Dazn. La Uefa trasmesse i sorteggi ‘in chiaro’ sul proprio sito e sul canale YouTube.