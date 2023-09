Settore Abbigliamento e Acquisti Online: l’analisi del sito codici-coupon.it

(Adnkronos) – Milano, 01/09/23 – Codici-coupon.it è un portale online, dedicato alla condivisione di codici sconto e offerte, proprietà dell’azienda Pointer S.R.L. L’azienda, fondata nel 2006, è diventata negli anni un punto di riferimento in Italia nell’ambito di servizi di cashback e condivisione di coupon.

I dati qui presentati sono proprietà dell’azienda.

Cibo, viaggi, servizi, vestiti… sempre più gente ormai effettua acquisti online, in Italia e nel mondo.

In parte grazie alla rapida evoluzione tecnologica, in parte a causa di motivi esterni (l’epidemia di Covid, ad esempio, che ha costretto le persone a stare a casa tra il 2020 e il 2021), il mercato degli acquisti online è in costante crescita. Solo nel 2022, in Italia, sono stati effettuati acquisti online per un valore di oltre 48 miliardi di dollari, con un incremento del 20% rispetto all’anno precedente.

Il seguente articolo propone una breve analisi, svolta utilizzando i dati raccolti dal sito codici-coupon.it, portale dedicato a codici sconto e coupon, in merito al settore dell’abbigliamento online nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2023.

Come abbiamo detto, sempre più italiani acquistano online, e in moltissimi scelgono il web come destinazione principale per rifare il proprio guardaroba.

Dal report di Codici-coupon emerge una “classifica” interessante dei negozi con il maggiore volume di vendite nel primo semestre del 2023.

Andiamo a vedere i primi 10:

1. Al primo posto si trova SHEIN, con un volume di vendite che supera il mezzo milione di euro (oltre 530.000€);

2. Al secondo posto YOOX, con oltre 240.000€ di vendite totali;

3. Al terzo posto Privé by Zalando, con un volume di circa 94.000€.

A seguire, in ordine, si trovano H&M, Bonprix, QVC, OVS, Farfetch, LuisaViaRoma, Vestiaire Collective.

Un primo dato interessante, tra i negozi presi in esame, riguarda il rapporto tra volume di vendite e scontrino medio: SHEIN registra ad esempio 7 volte il numero di ordini di YOOX, ma è importante notare come la spesa media per ordine di SHEIN si aggiri intorno ai 45€, mentre YOOX abbia uno scontrino medio di 166€.

Un ordine di YOOX, quindi, ha lo stesso valore di 4 ordini di SHEIN.

Allo stesso modo, gli scontrini medi di marchi come Farfetch, LuisaViaRoma e Vestiaire Collective presentano spese tra i 250 e 500€, nettamente più alte rispetto a marchi come H&M oppure OVS.

SHEIN e YOOX: due modelli a confronto



Come abbiamo avuto modo di analizzare, il modello di business di SHEIN e quello di YOOX comportano una diversa distribuzione degli acquirenti.

SHEIN, azienda di fast fashion, punta su una platea più ampia di utenti, che in compenso presentano uno scontrino medio più basso, mentre YOOX (i cui competitors sono negozi come Farfetch o Vestiaire Collective) si basa sullo shopping di beni di moda, di lusso e design, con marchi ricercati e dai prezzi più alti, presentando di conseguenza un volume di vendite inferiore ma uno scontrino medio decisamente più alto.

Va notato che SHEIN lavora molto con i codici sconto e i coupon, pubblicandone quotidianamente sulla homepage del proprio sito (e quindi anche sui portali correlati).

Un punto forte di entrambi i negozi è la fidelizzazione: stando ai dati forniti, risulta che nessuno degli utenti che ha acquistato da SHEIN o da YOOX in gennaio o febbraio 2023 abbia smesso di farlo nei mesi seguenti.

La domanda successiva è stata quanti utenti acquistano sia da SHEIN che da YOOX?



L’analisi ha fornito i seguenti dati:

• Utenti che acquistano da SHEIN: 1,013



• Utenti che acquistano da YOOX: 274



• Utenti che acquistano da entrambi: 194



La sovrapposizione tra i due negozi, dunque, è risultata pari al 19,15%, dimostrando che un utente su cinque che acquista da SHEIN acquista anche da YOOX e che circa il 70.80% degli utenti che acquistano da YOOX acquistano anche da SHEIN.

Al di fuori dei colossi dello shopping online, e per quanto il database risulti inevitabilmente ridotto, le analisi svolte dal sito hanno dimostrato un’interessante crescita di alcuni marchi, che pur non piazzandosi ai primi posti della classifica, danno segnali di forte interesse per il futuro.

Vediamo quindi velocemente i cinque negozi con la maggiore percentuale di crescita:

• Luisa Viola: il marchio ha registrato un +7,75%;

• Yives Saint Laurent: +9.71%

• Sprinter: +11,42%

• YNot: +12,44%

• Gap: il marchio dimostra la maggiore crescita percentuale, con un +15,92% nel primo semestre del 2023.

Contatti:

info@pointer.it



Pointer S.R.L.

https://www.codici-coupon.it/