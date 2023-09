Serie A, Bologna-Cagliari 2-1: rimonta con Zirkzee e Fabbian

(Adnkronos) – Il Bologna batte 2-1 in rimonta il Cagliari in un match in calendario per la terza giornata della Serie A 2023-2024, disputato allo stadio ‘Dall’Ara’ della città emiliana. Al vantaggio degli ospiti con Luvumbo al 22′, replicano Zirkzee al 60′ e Fabbian al 90′. Per i felsinei anche un rigore sbagliato da Orsolini al 75′. In classifica il Bologna sale a quota 4, mentre i sardi restano fermi a 1.

Udinese e Frosinone pareggiano 0-0 in match valido per la terza giornata di Serie A, disputato alla Dacia Arena della città friulana. I ciociari salgono a 4 punti in classifica, mentre i bianconeri sono a quota 2.