Ciccio aveva 13 anni, Salvatore detto Tore, di due anni più piccolo sono scomparsi il 5 giugno 2006 a Gravina, borgo pugliese dell’alta Murgia. Una storia drammatica questa dei due fratellini pugliesi, una vicenda colma di sospetti, dubbi e ombre mai del tutto dissipate. Quel giorno erano usciti nel pomeriggio per giocare con gli amici. Per lungo tempo il destino dei due fratelli rimane un mistero destinato a non trovare soluzione; ma un anno e mezzo dopo, nel novembre del 2007, arriva il colpo di scena: viene arrestato Filippo, il padre dei due ragazzi. Secondo gli inquirenti è stato lui a uccidere i figli e a nascondere i corpi. Sembra tutto risolto, quando, invece, nel febbraio del 2008 un evento stravolgerà completamente la vicenda.

Scomparsa misteriosa di Ciccio e Tore: La verità nascosta dietro il caso di Gravina del 2006

Fino a quel momento il lavoro della Procura di Bari si concentrò soprattutto sul padre dei bambini dipinto, ingiustamente, come un padre violento. L’uomo fu accusato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere, e rimase per quattro mesi in carcere tra Bari e Velletri. Solo un episodio simile a quello capitato a Ciccio e Tore ne permise il ritrovamento dei corpi.

Era il 25 febbraio del 2008 e un ragazzino di 12 anni di nome Michelino, cadde nella stessa cisterna mentre giocava con gli amici. Amici che chiamarono prontamente i soccorsi e i vigili del fuoco misero in breve in salvo. I soccorritori, però, lì dentro trovarono anche i cadaveri ormai mummificati dei due bambini scomparsi. Ci volle un altro mese per far cadere le accuse nei confronti di Pappalardi: sui corpi non c’era alcun segno di maltrattamento. Rimane però oscuro il perché fossero lì, e soprattutto con chi erano. “Non ho mai creduto che i miei figli fossero andati lì per gioco – ha sempre sostenuto la madre Rosa Carlucci – non erano mai stati da quelle parti. Loro in quella casa non sarebbero mai andati e non ne avrebbero mai scavalcato i cancelli “per gioco”. Alcuni loro coetanei, parlarono di “prova di coraggio”. Credo che la verità sia lì. C’è chi che sa cos’è successo, che sa se dietro la loro morte ci sia stato uno “scherzo”.

La verità si può conoscere, le indagini vanno riaperte”. Rosa Carlucci e Filippo Pappalardi erano separati da tempo quando i due, da 20 giorni affidati esclusivamente al padre, scomparvero. La loro storia ebbe un grande risalto mediatico. Nel corso delle indagini, poi, emersero anche i forti dissapori tra i genitori che cominciarono a lanciarsi accuse reciproche. “Se qualcuno avesse parlato e avesse dato l’allarme, Salvatore avrebbe potuto essere tirato fuori vivo dalla “Casa delle cento stanze”, riferisce Mauro Valentini, giornalista e scrittore che con l’autorevole ex comandante dei Ris di Parma Luciano Garofano ha scritto un libro sul caso di Ciccio e Tore. “In quella casa – aggiunge Valentini – è accaduto qualcosa di inconfessabile, che nessuno tra i coetanei dei bambini e tra gli adulti ha potuto dire”. Per Garofano “questo libro vuole essere un invito alla riflessione per l’Autorità Giudiziaria di Bari e per tutti coloro che direttamente ed indirettamente furono coinvolti in questa tragica vicenda, come inquirenti o come protagonisti. C’è una verità che, nonostante il tempo trascorso, è tuttora individuabile negli Atti a disposizione e può essere ancora scritta se si avrà la volontà di riaprire le indagini. E’ la mia speranza ed è quella di Filippo Pappalardi che non chiede nulla di più se non conoscere cosa avvenne realmente quella maledetta sera del 5 giugno 2006”. Gli autori ripercorrono la storia di questa clamorosa vicenda umana e giudiziaria, attraverso i documenti dell’attività investigativa e avvalendosi anche della narrazione di Filippo, vittima innanzitutto come padre e poi protagonista di uno dei più clamorosi errori giudiziari.

Di recente il libro è stato presentato a Milano e con gli autori c’era Caterina Collovati, conduttrice tv e giornalista esperta di cronaca nera, volto noto al pubblico televisivo e molto apprezzata nelle vesti di opinionista di “Quarto Grado” su Rete 4. All’interno del libro sono contenuti documenti inediti e ricostruzioni precise che aprono a nuovi scenari d’inchiesta. Infine un capitolo sulla storia e le bellezze di questa città: Gravina in Puglia, che non merita di esser ricordata come la città del “Mistero di Gravina”. Infatti specifica Mauro Valentini che “con questo libro si è voluto riportare simbolicamente fuori da quel pozzo i due fratellini, vittime due volte, prima della caduta e poi dell’abbandono da parte di chi poteva chiamare i soccorsi e non lo ha fatto. Volevamo restituire dignità a un padre: Filippo, accusato ingiustamente del delitto più atroce che si possa immaginare e anch’egli vittima prima della perdita di due figli adorati e poi della stessa omertà di qualcuno che non ha mosso un dito neanche quando per lui si erano aperte le porte del carcere”.