Rockwell Automation costruirà una farm idroponica all’interno della propria sede globale.

(Adnkronos) – BRUXELLES, 4 settembre 2023 /PRNewswire/ — Rockwell Automation, la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato la collaborazione con Fork Farms, una start-up che si occupa di tecnologia agricola, per costruire, entro l’estate del 2024,una vertical farm idroponica altamente automatizzata di 678 metri quadrati al coperto, all’interno della sede globale di Rockwell Automation.

L’agricoltura idroponica è una tecnica utilizzata per coltivare piante senza terra. Invece di piantare le colture nel terreno, gli agricoltori idroponici utilizzano contenitori riempiti con acqua ricca di sostanze nutritive, eliminando la necessità di grandi appezzamenti di terreno.

“Stiamo creando collaborazioni nel nostro settore e all’interno delle comunità per ottenere un impatto e un cambiamento sostenibili”, ha dichiarato Blake Moret, chairman e CEO di Rockwell Automation. “Le Clock Tower Farm coinvolgeranno i dipendenti e la comunità, fungendo al contempo da vetrina per produttori che operano nei diversi settori e che desiderano vedere in azione soluzioni sostenibili. Non vediamo l’ora di condividere ulteriori dettagli la prossima estate, al completamento del progetto”.

Una volta pienamente operative, le Clock Tower Farm, chiamate così in onore dell’iconico orologio a quattro lati Allen–Bradley che svetta sopra la sede centrale dell’azienda, saranno in grado di produrre 540.000 piante e fino a circa 67.600 kg di cibo all’anno, l’equivalente di oltre 12.000 metri quadrati di terreni agricoli convenzionali. La struttura, unica nel suo genere, sarà ospitata al 4° piano della sede centrale di Rockwell Automation, situata a Milwaukee, Wisconsin, USA.

La nuova tecnologia sviluppata da Fork Farms, con sede a Green Bay, Wisconsin, fornirà una gestione altamente localizzata di HVAC, energia, deumidificazione e acqua, consentendo alle colture con diverse esigenze ambientali di crescere correttamente nella stessa area di coltivazione nello stesso momento. Fork Farms utilizzerà le tecnologie di Rockwell Automation per monitorare e regolare automaticamente i livelli di nutrienti, pH e acqua in base alle colture in corso.

Nella struttura saranno installati più di 70 “Flex Acres” di Fork Farms. Il Flex Acre è un sistema idroponico che utilizza acqua ricircolata e infusa di sostanze per nutrire le radici delle piante e ottimizzare la crescita. Ogni Flex Acre è un sistema di coltivazione di 2,75 x2,75×0,9 metri, in grado di produrre, ogni mese, oltre 45 kg di verdure a foglia e altri ortaggi.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è un leader globale nell’automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l’immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e sostenibile. Con sede a Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation impiega circa 28.000 problem solver dedicati ai nostri clienti in oltre 100 Paesi. Per ulteriori informazioni su come stiamo dando vita alla Connected Enterprise in tutte le attività industriali, visita www.rockwellautomation.com.

