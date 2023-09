Report di sostenibilità, arriva il nuovo corso di Gri Academy rivolto ad aziende e professionisti

(Adnkronos) – La Gri Acaemy (Global Reporting Initiative) ha lanciato un nuovo corso per formare gli enti e i professionisti nella rendicontazione della sostenibilità.

Il Gri è un’organizzazione internazionale indipendente con sede ad Amsterdam che dal 1997 sviluppa le linee guida e gli standard più utilizzati a livello internazionale per il reporting di sostenibilità. Migliaia di organizzazioni di ogni dimensione e settore in tutto il mondo utilizzano le linee guida e gli standard Gri per comprendere e comunicare le proprie performance di sostenibilità.

Il corso è completamente online e si chiama “Transparency for tomorrow: Decoding the Sustainability Reporting Landscape”.



Oggi gli enti operano in un contesto dove le normative Esg e le regole di rendicontazione di sostenibilità sono in costante aggiornamento e rendono a volte difficile capire cosa e come segnalare; il corso di Gri Academy vuole aiutare le aziende proprio in questa attività di rendicontazione non finanziaria.

Durante il corso i partecipanti potranno imparare ogni aspetto relativo alla rendicontazione Esg, a cominciare dalle basi: perché, chi, cosa e come divulgare le informazioni di sostenibilità. Verranno anche esposte le tendenze attuali nel reporting di sostenibilità, inclusa la garanzia esterna e concetti importanti come la “doppia materialità”.Nel 2019, la Commissione Europea è stata la prima a descrivere formalmente nel contesto del report di sostenibilità il concetto di doppia materialità, elemento centrale della proposta della Direttiva sulla Rendicontazione della Sostenibilità Aziendale (Csrd) della Commissione.Secondo questa nuova prospettiva, le questioni Esg creano rischi e opportunità che sono materiali da un doppio punto di vista: quello finanziario e quello di impatto. Per tanto le aziende devono dar conto non solo della propria solidità economico-finanziaria, ma anche del proprio impatto sull’ambiente.



Il corso ha anche l’obbiettivo di far ipotizzare ai partecipanti i possibili sviluppi futuri del reporting di sostenibilità e quale approccio di rendicontazione adottare affinché l’azienda funzioni al meglio e non venga penalizzata per l’inosservanza di norme in ambito Esg.

Un aspetto molto importante per i motivi suddetti è che il corso di Gri Academy si aggiornerà costantemente con le novità future nel campo della sostenibilità.



Il corso è disponibile online e on demand su Gri Academy. In questo modo, l’organizzazione offre la possibilità di completarlo in qualsiasi momento, a seconda degli impegni di ciascun professionista ed azienda. Il corso, infatti, è rivolto a chiunque, persona fisica o giuridica, abbia un ruolo, anche se di poco rilievo, nella redazione dei report non finanziari.Il corso di Gri Academy sulla reportistica non finanziaria costa €195, scontato a €149 per chi si iscrive prima del 1° ottobre.