QUANDO di Walter Veltroni in Prima TV su Sky

Se stai cercando un film che catturi la tua attenzione e ti emozioni, non puoi perderti “QUANDO“, la commedia delicata diretta da Walter Veltroni. Questa straordinaria opera, tratta dall’omonimo lavoro letterario dell’autore, debutterà in prima tv su Sky. Scopri di più su questa entusiasmante produzione e preparati per un’esperienza televisiva indimenticabile.

Un film da Non Perdere

Il 7 settembre alle 21.15, sintonizzati su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 su Sky Cinema Comedy) per assistere all’attesissima messa in onda di “QUANDO“. Se preferisci la flessibilità dello streaming, puoi goderti la serie su NOW e accedere ai tuoi episodi preferiti on demand.

Trama e Protagonisti di “QUANDO”

La storia ruota attorno a Neri Marcorè, un uomo che si sveglia dal coma dopo 31 anni, solo per scoprire che il mondo che conosceva è completamente cambiato. Interpretato da Marcorè stesso, il personaggio di Neri si trova in un’avventura di scoperta, cambiamento e rinascita. Accanto a lui c’è Valeria Solarino, nei panni di una giovane suora che ha assistito Neri durante i suoi anni di degenza.

Un Cast Eccezionale

Il cast di “QUANDO” vanta un’eccezionale varietà di talenti. Oltre a Neri Marcorè e Valeria Solarino, il film vanta la presenza di Fabrizio Ciavoni, Olivia Corsini e il talento di Gian Marco Tognazzi, Dharma Mangia Woods, Ninni Bruschetta, Anita Zagaria, Elena Di Cioccio. Inoltre, sono previste amichevoli partecipazioni di Massimiliano Bruno, Michele Foresta, Stefano Fresi, Andrea Salerno, Luca Vendruscolo, Pierluigi Battista e Renato De Angelis.

Dietro le Quinte

La sceneggiatura di “QUANDO” è stata elaborata da Doriana Leondeff, Simone Lenzi e lo stesso Walter Veltroni. Questo team di creativi ha lavorato instancabilmente per portare sullo schermo la magia di questa storia coinvolgente. Il film è una produzione di Lumière&Co, in collaborazione con Vision Distribution e Sky.

SINOSSI: Una Rinascita nel Mondo Moderno

La trama di “QUANDO” inizia nell’estate del 1984, quando la vita di Giovanni subisce una sospensione a causa di un tragico incidente. Dopo 31 anni, emerge dal coma e si ritrova in un mondo completamente diverso da quello che conosceva. Con l’aiuto di Giulia, una suora che si è presa cura di lui, e di Leo, un ragazzo affetto da mutismo selettivo, Giovanni affronta la sfida di adattarsi alla nuova realtà. In questa rinascita, imparerà a lasciarsi alle spalle il passato e a guardare al futuro con nuovi occhi.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di seguire la straordinaria serie “QUANDO”. Con un cast di talento, una trama coinvolgente e una produzione di alta qualità, questa serie è destinata a catturare il tuo cuore e la tua immaginazione. Preparati per una serata emozionante davanti allo schermo e tuffati in un mondo di intrighi, risate e momenti indimenticabili. Non perdere l’appuntamento con “QUANDO”, il prossimo successo televisivo su Sky.