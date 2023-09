Papa Francesco: “Viaggiare? Per me ora non è più tanto facile”

(Adnkronos) – Il Papa viaggerà ancora? “Sugli altri viaggi c’è Marsiglia e poi c’è qualcuno in un Paese piccolo dell’Europa e stiamo vedendo se possiamo farlo ma, dico la verità, per me adesso fare un viaggio non è tanto facile come all’inizio, ci sono delle limitazioni nel camminare e questo limita, ma vediamo”. Lo ha sottolineato il Papa sul volo di ritorno dalla Mongolia.

Bergoglio andrà in Vietnam? “Con il Vietnam il dialogo è aperto, con i suoi più e i suoi meno, ma è aperto e lentamente si va avanti. Qualche problema c’è stato, ma è stato risolto. Sul viaggio in Vietnam, se non andrò io, – ha osservato Bergoglio come riporta Vatican news – di sicuro andrà Giovanni XXIV. È sicuro che ci sarà, perché è una terra che merita di andare avanti, che ha la mia simpatia”.